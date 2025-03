Unieke Volkswagen Touran R36(!) met 315 pk kan van jou zijn

Huh, was er een Volkswagen Touran R36? Nee, maar alsnog bestaat er één en jij kan hem bezitten.

We hebben het vaak over de knotsgekke periode van Volkswagen waar alles mogelijk leek. Twaalfcilinders en tiencilinder diesels in de Phaeton en Touareg, een halve Bugatti-motor aan achtcilinders in de Passat en een VR6 in de Golf. Zelfs toen Volkswagen een stapje terug deed qua Passat, kreeg ‘ie alsnog een heerlijke 300 pk sterke 3.6 liter VR6. Dat kon allemaal gewoon nog.

Verstand

Die VR6 heeft overigens zelfs nog een gastrol gehad in de Volkswagen Sharan, het door Volkswagen en Ford ontwikkelde personenbusje. Maar denk nu niet dat Volkswagen elk model zo knotsgek mogelijk maakte. Sommige auto’s bleven verstandig. Zo was er nooit een keileuke Golf Mk.5 Variant. Of een Tiguan R. Of de auto die je enkel kocht met je verstand en daarom met nooit meer dan 180 pk heeft bestaan: de allereerste Touran. Die kocht je vanwege zijn ruimte. Of zijn zeven zitplaatsen (of beide).

Touran R36

Toch komt de Touran uit een tijd dat een snelle MPV niet heel vergezocht is. Opel was bezig met de tweede generatie Zafira OPC. Ford zou met een S-Max op de proppen komen met de 220 pk sterke vijfcilinder uit de Focus ST. De Touran is grotendeels gebaseerd op vrij normale Volkswagen-techniek, dus een GTI of zelfs R had moeten kunnen. We gaan het nooit weten. Of toch wel?

Op Marktplaats duikt namelijk voor de tweede keer een hele bijzondere Volkswagen Touran R36 op. Die bestond dus niet, maar dankzij een Nederlandse handige Harry wel. Een originele Touran uit 2007 werd ontdaan van zijn standaard viercilinder en er is een 3.6 liter VR6 voorin gelegd. Goed voor 315 pk! In een Touran! Het idee ontstond vanuit de YOLO-gedachte: waarom heeft Volkswagen dit niet bedacht c.q. uitgebracht? En als je het resultaat ziet kunnen we die gedachte begrijpen.

Foto’s van de motorruimte ontbreken, maar op kenteken staat hij als 3.6 liter zescilinder en het uiterlijk is ook ‘in stijl’ aangepakt. Als Volkswagen een Touran R36 had gebouwd, had ‘ie er waarschijnlijk zo uitgezien. Breder uitgezette R36-velgen, subtiele lip voorop, dubbele uitlaat achter en verder vrijwel niks. De Touran Highline had van zichzelf al het chromen grille-gedeelte in de voorbumper, perfect voor een R36-replica. In het interieur is het ook subtiel gebleven: R-pedalen, R-stuurwiel en lederen R-stoelen. Verder gewoon heerlijk Touran.

Powerbeul

Ondanks het zijn van een zevenzits MPV, is de Volkswagen Touran R36 sneller dan een Passat R36. Met 1.543 kg weegt ‘ie minder en hij heeft dus 15 extra pk’s. Daarmee is een sprint naar 100 gepiept in 4,8 seconden (terwijl een Passat er 5,6 seconden over doet). Schakelen gaat uiteraard met een DSG. Door de sprinttijd vermoeden we dat het 4Motion-systeem van de Passat ook is toegevoegd, maar dat kunnen we nergens bevestigd zien. In theorie jakkert de Touran R36 door naar 275 km/u. Dat willen we zien.

Kopen

En wellicht gaan we het zien, want de Volkswagen Touran R36 staat te koop op Marktplaats. Hij wordt verkocht door Kesteloo Automotive, die hem ook heeft omgebouwd naar aanleiding van het aantal R36’s dat zij hebben verkocht. Zoals gezegd stond deze Touran al eens op Marktplaats in 2020 bij dezelfde firma, maar tussendoor is hij wel elders geregistreerd. De vergelijkbare aankoopprijs is dus niet omdat hij al vijf jaar staat te verstoffen.

Sterker nog: met een kilometerstand van ruim 174.000 kilometer is hij gewoon goed gebruikt. En waarom ook niet? Lekkere VR6-sound in een supersnelle Touran die er ook gewoon echt lekker dik uit ziet. Nou ja, er is een reden dat Kesteloo hem weer in de collectie opneemt: de laatste persoon die de Touran R36 had, is overleden. Dus is hij weer terug bij de mensen die hem gebouwd hebben.

Het enige nadeel: goedkoop is ‘ie niet. Deze inmiddels 18 jaar oude Touran moet nog 24.950 euro opleveren op Marktplaats. Ja, het is uniek en de lijst aan veranderingen met veel oog voor detail is bewonderenswaardig. Maar het maakt het verkooppraatje niet makkelijker.