Ferrari: “Red Bull uit comfortzone, Verstappen maakt meer fouten”

Ferrari denkt dat de Red Bull-bubbel binnenkort knapt en je kan dat al aan Max Verstappen zien.

Formule 1 lijkt tegenwoordig enkel nog maar te gaan om totale dominantie. Waar één team eigenlijk al in het begin van het seizoen de gedoodverfde kampioen is en ‘enkel nog de races moet uitrijden’. Momenteel profiteert Max Verstappen met Red Bull hier enorm van. Sinds Mercedes uit vorm was aan het begin van 2022 en Ferrari ook niet de vuist kon maken die het hoopte, hoefde Max eigenlijk enkel maar alles uit te rijden om 2022 en 2023 op zijn naam te schrijven. Dominantie zoals vorig jaar is overigens niet voor iedereen weggelegd: Max won vrijwel elke race. Ook dit jaar staat hij weer aan de top, maar met iets minder marge. Ferrari hijgt in zijn nek en ook de McLarens boeken topresultaten, met de winst van Norris in Miami en het knappe staaltje verdedigen wat Max moest doen om Imola wel op zijn naam te schrijven.

Fouten

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ontstaan er scheurtjes in de Red Bull-dominantie en de Fransoos meent dat je dat kan zien aan Verstappen. Hij maakt foutjes. Monaco was daar een perfect voorbeeld van. Vasseur trapt daarom maar even de open deur der open deuren in: omdat Red Bull nu serieus opgejaagd wordt, wordt de druk opgevoerd en dus maakt Max meer fouten. Volgens Vasseur maakte Max in Imola meer fouten dan in alle drie voorgaande seizoenen bij elkaar opgeteld.

Druk

Vasseur laat zich verder niet uit over of de druk ook opgevoerd wordt nu het rommelt in het Oostenrijkse team. Doelend op het (mis)management van Red Bull, denk aan de Horner-saga en het weggaan van Adrian Newey. Want als je eenmaal voelt dat de druk opgevoerd wordt, kan het een sneeuwbaleffect worden en wordt het steeds erger. Wel blijft Vasseur realistisch en denkt hij niet dat Red Bull nu een makkelijke vangst is, dus Ferrari blijft hun best doen. Meer kan je niet doen. Toch? (via Crash.net)