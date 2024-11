Verstappen heeft vraagtekens bij Red Bull: “Geven twee races weg”

Verstappen heeft zijn twijfels bij de richting en het beleid van Red Bull Racing.

Red Bull geeft je vleugels, maar dit weekend even niet. Althans, het is niet dat Sergio Perez en Verstappen de race in Las Vegas moeten trotseren zonder achtervleugel. Maar waar de concurrentie speciale vleugels mee hebben gebracht vanwege de lage eisen die het circuit eist aan downforce, heeft Red Bull Racing daar niet voor gekozen.

Onnavolgbaar

Deze ernstige omissie werd zelfs in het onnavolgbare Vandaag Inside geridiculiseerd. De mannen deden voorkomen alsof iemand bij Red Bull de vleugels vergeten was. Dit was ook wel begrijpelijk, want de even onnavolgbare Helmut Marko suggereerde zoiets bij de media. Het feit dat Red Bull provisorisch een paar stukken carbon van hun vleugels af heeft gebeiteld, deed de beeldvorming geen goed. De waarheid ligt echter een beetje anders.

Geen knullige vout, maar een weloverwogen vout?

Het zijn niet de acties van een onderknuppel die de vleugelsituatie veroorzaakt heeft. In plaats daarvan is het een bewuste keuze geweest van Max’ team. Teams moeten immers dezer dagen voldoen aan het budget cap. En Red Bull heeft er zodoende voor gekozen geen speciale achtervleugel te ontwikellen voor de races die een lage downforce setup vereisen. Dat zijn dus met name de races in Monza en in Las Vegas. Op andere circuits met lange rechte stukken zoals Spa en Azerbeidzjan kan je met meer vleugel nog wat redden in de sectoren die wel downforce vereisen.

Max relaxt, maar stiekem ook boos en teleurgesteld

Max is relaxt onder de situatie, wetende dat hoewel hij slechts vijfde op de grid staat, hij morgen alsnog voor Norris start. De titel is natuurlijk in principe al binnen. Maar onze held twijfelt er wel aan of dit nu de juiste strategie is geweest en moet zijn in de toekomst voor Red Bull:

Het heeft met het cost cap te maken, want anders hadden we dat natuurlijk allemaal wel gedaan. Alleen hebben we andere prioriteiten gesteld. Nu moeten we misschien evalueren of dat wel altijd zo moet zijn. Want uiteindelijk geef je toch gratis rondetijd weg in minimaal twee raceweekenden per jaar. Je geeft eigenlijk toch een beetje twee weekenden uit handen. Als je zoals vorig jaar een stuk sneller bent, dan maakt dat natuurlijk wat minder uit. Maar nu zijn we natuurlijk niet snel genoeg, dus dan telt alles. Het is misschien wel zonde om twee weekenden zo weg te geven

Waarvan akte. We kijken nu al uit naar hoe de ‘Max Verstappen breek met Red Bull’ story arc volgend jaar verder gaat. Dat lijkt vrijwel niet meer te vermijden. Tenzij Bulli tegen de verwachting in opnieuw een dominante auto bouwt…