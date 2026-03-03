BREEK: zoveel duurder is benzine in Nederland geworden door onrust Midden-Oosten

De cijfers zijn binnen en niet mals.

Wij, en vele andere media, waarschuwden je er gisteren al voor: de brandstofprijzen gaan stijgen door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Nu heeft United Consumers de tussentijdse uitslag voor je binnen. Zowel benzine als diesel zijn een stuk duurder geworden.

Dat is niet gek. De olieprijs is de afgelopen dagen opgelopen richting 80 dollar per vat. Hier in Nederland is de prijs voor brandstof opgebouwd in vier delen: btw, accijns, winstmarges en olieprijs. Bij benzine zorgt de olieprijs voor ongeveer 39 procent van de prijs. Het geld dat naar de staat gaat, vertegenwoordigd 53 procent. De dieselprijs is meer afhankelijk van de olieprijs (50 procent) en minder van belastingen (42 procent). Dat zien we ook terug in de nieuwe brandstofprijzen.

Nieuwe adviesprijzen benzine en diesel

De gemiddelde benzineprijs in Nederland komt vandaag neer op 2,319 euro per liter. Dat is een stijging van 3,3 cent in één dag. Dieselrijders hebben het nog veel zwaarder. Zij zagen het kostenplaatje per liter stijgen van 2,092 euro naar 2,187 euro: een stijging van 9,5 cent per liter dus!

Brandstofexpert Derk Foolen beaamt het ”logische gevolg” van de ontwikkelingen in Iran en buurlanden. “Dat de brandstofprijs zou stijgen is voor niemand een verrassing”. De olieprijs is de afgelopen dagen opgelopen richting 80 dollar per vat. Met deze stijging komen de prijzen weer in de buurt van de recordniveaus van de coronapandemie. “Destijds was de adviesprijs van benzine boven de € 2,50 per liter”, vertelt Foolen.

Dit is nog maar het begin

President Trump heeft al aangekondigd dat hij nog wel even huishoudt in de geraakte regio. Hij zou er nog minimaal vier weken bezig blijven met bombardementen. Natuurlijk is de lokale bevolking de grootste verliezer. Voor ons betekent het dat de prijzen waarschijnlijk nog wel verder zullen stijgen.

Let wel: de prijsstijging en nieuwe adviesprijs wil niet zeggen dat je dit ook daadwerkelijk betaalt aan de pomp. De genoemde bedragen zijn richtprijzen die een gemiddelde zijn over het hele land. Als je in de stad woont of aan de snelweg tankt, zul je wat meer betalen. Woon je in een dorpje en tank je bij onbemande tankstations, dan ben je vaak wat minder kwijt.

Foto: MILLTEK Golf R gespot door @julian06

Bron: United Consumers