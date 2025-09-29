Blijf weg uit Midden-Nederland, ik herhaal, blijf weg uit Midden-Nederland!

Er staan extra files door een technische storing.

Als we de filosofische wet van Edward A. Murphy volgen zal alles dat fout kan gaan, ook daadwerkelijk fout gaan. Het is dan ook logisch dat uitgerekend op de dag dat het extra mistig is, er een technische storing is die voor extra files zorgt in Midden-Nederland.

Het probleem zit hem in de matrixborden. De elektronische borden boven de weg geven bijvoorbeeld aan of de spitsstrook open is en wat de maximumsnelheid is. Op de A27 had het bord vanaf 07:00 uur moeten aangeven dat je er maximaal 100 km/u gereden mocht worden, maar dat gebeurde niet.

Het bord bleef 120 km/u aangeven. Ook de spitsstrookborden konden niet worden bediend en ook rode kruizen boven wegstroken bij ongelukken kunnen niet worden getoond. Hierdoor kan RWS geen verkeersmaatregelen nemen.

Rijkswaterstaat vraagt weggebruikers om goed op te letten en wat extra afstand te houden. De reden voor de storing is nog onbekend, maar er wordt ”heel hard aan een oplossing” gewerkt, zegt RWS. Het is ook nog niet duidelijk wanneer het euvel is opgelost. Wellicht heb je er ook tijdens de avondspits nog last van.

Het resultaat: files!

Rijkswaterstaat meldde vanochtend om 06:35 uur al dat er problemen zijn. Er is een storing in de centrale van Midden-Nederland waardoor de spitsstroken tijdens de ochtendspits gesloten zijn op de A12, A27 en A28 (Leusden – Hoevelaken). ”Dit kan voor vertraging zorgen op deze trajecten”, voegde RWS toe.

En die vertraging, die kwam er. En niet alleen door de storing. Een ongeval met meerdere voertuigen op de A28 bij knooppunt Hoevelaken zorgde voor extra reistijd. Een half uurtje later is het ongeluk afgehandeld, maar staan er wel files waardoor de vertraging is opgelopen naar anderhalf uur. De storing houdt echter aan en veroorzaakt om 09:00 uur zo’n 250 kilometer aan files op de rijkswegen.

In de loop van de dag nemen de files af omdat er minder mensen op de weg zijn. Zoals gezegd is er nog geen oplossing en kun je ook na je werk hier nog last van krijgen. Check straks voor je vertrekt even de verkeersinfo van Rijkswaterstaat. Of volg ons advies op: blijf weg uit Midden-Nederland!

Bron: NOS, Omroep Gelderland