Nederland is Europees kampioen benzineaccijns!

En onze buren winnen het EK autobelastingen.

Er komen weer verkiezingen aan, wat betekent dat Nederland een nieuw kabinet krijgt. Voor het zover is, vindt de augustusbesluitvorming plaats. Dat is de laatste kans om de accijnskorting verlengen.

Het klemmende advies van de ANWB aan dat volgende kabinet: houd de accijnskorting in stand, want anders wordt autorijden per 1 januari 2026 onbetaalbaar voor veel burgers. Als die korting er niet komt, gaat de benzineprijs met 26 cent per liter omhoog. Dat kunnen we er natuurlijk niet bij hebben. Kijk maar eens naar de accijns die Nederland op benzine heft vergeleken andere EU-landen.

Zelfs met korting de duurste

Het Europese verband tussen voertuigfabrikanten, de ACEA, deelt de stand van zaken in de Europese mobiliteitswereld. Er wordt ingezoomd op de werkgelegenheid door automotive, hoeveel EV-laadpalen er zijn (wij staan bovenaan, ja wij staan bovenaan!) en hoeveel belastinginkomsten er richting de landsbestuurders gaat per EU-land.

Als we nog verder inzoomen kunnen we zien hoeveel accijns er werd geheven op benzine en diesel in 2024. Wat blijkt? Zelfs met de accijnskorting betalen we in Nederland het hoogste accijnsbedrag op een litertje benzine van de hele EU. We betaalden bijna € 0,80 per liter benzine. In België betaalde je nog geen 60 cent en in Malta was de benzineaccijns het laagst met € 0,359 accijns per liter.

Voor de dieselrijders is de Nederlandse overheid wat milder. We staan op een zevende plaats met 52 cent accijns per liter diesel. De hoogste belastingen op diesel in de EU vind je in Italië en België met tenminste 60 cent accijns per liter.

Blijven we even bij onze zuiderburen. Waar wij de hoogste prijs betalen voor accijns, zijn het in België juist de totale autobelastingen die torenhoog zijn. In totaal werd er in 2024 maar liefst 23,5 miljard euro betaald aan belastingen. Dat komt neer op gemiddeld € 3.355 per auto per jaar. Het verschil met het daaropvolgende duurste land is € 700 dankzij Oostenrijk. Nederlanders betalen gemiddeld € 1.954. Valt dan toch mee.

Via Autofans

Foto: BMW M3 E92 gespot door @jobjobben