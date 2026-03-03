Volvo gooit jouw hele auto om met nieuwe update

Ongeveer 2,5 miljoen Volvo’s worden vernieuwd via een over-the-air update.

Automerken praten tegenwoordig graag over software en doen dan alsof het de toekomst van de auto is. Volvo laat nu zien dat ze dat ook echt menen. Het merk rolt namelijk zijn grootste over-the-air update ooit uit.

Volvo Car UX

Volvo rolt dus een flinke software-update uit naar ongeveer 2,5 miljoen auto’s in 85 landen. De update introduceert een compleet nieuwe gebruikerservaring met de naam Volvo Car UX. De update, die volgens Volvo een van de grootste software-updates van een autofabrikant ooit is, is voor nieuwe Volvo’s, maar ook oudere die al een paar jaar rondscheuren.

Wat gaat er allemaal veranderen?

De grootste verandering zit in het infotainmentsysteem op het centrale scherm. Volvo komt met een nieuwe lay-out die belangrijke functies sneller bereikbaar maakt.

Navigatie, media en telefoon staan nu direct op het startscherm, zodat je minder vaak door menu’s hoeft te klikken. Dat klinkt misschien klein, maar elke Volvo-rijder die ooit 5 menu’s moest openen om van nummer te wisselen weet dat dit echt wel een fijne toevoeging is.

Daarnaast komt er ook een contextueel balkje die functies toont afhankelijk van de situatie. Rijd je langzaam of parkeer je, dan verschijnen bijvoorbeeld automatisch de camerafuncties. Ook de grafische stijl wordt moderner en consistenter voor alle Volvo-modellen.

Voor welke modellen is het feestje?

De update is bedoeld voor Volvo’s met Android Auto en ingebouwde Google-diensten. Denk aan modellen zoals de XC40, XC60, S60, V60, S90, V90 en XC90, plus elektrische varianten zoals de EC40.

Het gaat om Volvo’s die vanaf ongeveer 2020 zijn gebouwd. De update wordt automatisch door jouw auto binnengehaald mits je natuurlijk een actieve dataverbinding hebt. Als je dus een oude V70 R hebt, zijn we trots op je, maar heb je wat de update betreft pech. Wat wel een leuke bijkomstigheid is, is dat oudere Volvo’s hierdoor dus een interface krijgen die sterk lijkt op die van nieuwere modellen.

Er zit nog wat bonus in

Naast de nieuwe interface introduceert Volvo ook een paar extra sappige mogelijkheden. Zo kunnen sommige auto’s die draaien op Google-software later nog Pilot Assist (een rij-assistent) aanschaffen en downloaden. Daarnaast worden de auto’s voorbereid op Google Gemini, een AI-assistent die later dit jaar beschikbaar moet komen.

Voor de plug-in hybrides wordt het bovendien makkelijker om rijmodi te wisselen. Zo kun je met één simpele tik overschakelen naar de volledig elektrische Pure-modus. Kortom: je Volvo wordt binnenkort slimmer, zonder dat je er een nieuwe voor hoeft te kopen. Dat is ook wel eens fijn toch?