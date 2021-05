Brengt BMW de M3 Sport Evo terug? - Autoblog.nl

Een hardcore versie van de nieuwe M3/M4 gaat er sowieso komen. De vraag is: wat voor versie precies?

Dat BMW vorig jaar de nieuwe M3 en M4 heeft gelanceerd kan niemand ontgaan zijn. Zelfs degenen die onder een steen hebben geleefd niet. Inmiddels is de auto ook in Nederland gearriveerd. Sterker nog: we hebben al een rijtest voor je.

De standaard M3 (Competition) kennen we dus. Het wachten is nu op de overtreffende trap. Want die gaat er zeker komen. Van iedere generatie M3 is er tot op heden een extra hardcore variant gekomen, en soms zelfs meerdere.

De vraag is alleen nog op wat voor manier BMW er precies invulling aan gaat geven. En welke naam deze auto gaat krijgen. Dat is bij BMW namelijk allesbehalve voorspelbaar. We hebben het in een eerder artikel al een keer opgesomd: het lijstje met toevoegingen die BMW heeft gebruikt voor de M3 is lang.

In het desbetreffende artikel ging het erom dat BMW mogelijk de naam CSL zou afstoffen. Dat werd namelijk gefluisterd op het Bimmerpost Forum, waar nog wel eens interessante inside information voorbijkomt.

Er is echter nog een optie. Carbuzz heeft namelijk een patent op weten te duiken waarin BMW de naam ‘Evo Sport’ vastgelegd. Dit doet meteen denken aan de E30 M3, die er ook als Sport Evolution, oftewel Sport Evo was. Deze uitvoering was gelimiteerd tot 600 stuks en beschikte over een 2,5 liter viercilinder die goed was voor 238 pk. Optisch was de Sport Evo te herkennen aan de gewijzigde voor- en achterspoiler.

De aanduiding Sport Evo gaat nu dus mogelijk terugkeren, maar dan in andere volgorde. Met de nadruk op mogelijk, want dat BMW een naam vastlegt betekent niet dat ze die ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Maar het geeft wel een inkijkje in de opties die BMW achter de hand wil hebben.

Wat dat betreft is een ander patent dat tegelijkertijd werd vastgelegd ook interessant. Dat is namelijk de naam ‘Evo Track’. Die kenden we nog niet, maar dit zou dus een circuitversie kunnen zijn die naast een straatlegale Evo Sport verschijnt.

Meer informatie dan dit hebben we niet, dus het is verder gewoon afwachten waar BMW mee op de proppen komt. Voor nu moeten we het doen met de M3 en de M3 Competition, die al interessant genoeg zijn. Kijk zelf maar: