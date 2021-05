Gave doch mislukte stationwagons - dit zijn er 9 op een rij - Autoblog.nl

Met gave doch mislukte stationwagons bedoelen we auto’s die het wel hadden moeten redden, maar niet goed verkochten.

Afgelopen week werd het digitale doek getrokken van de Genesis GV70 Wagon. Het is een rechtstreekse en gedurfde aanval op de Duitse drie luxemerken die grossieren in dit type auto. In Noord-Europa is de ‘premium D-segment stationwagon’ extreem populair. Dat terwijl het autotype relatief jong is. De luxe sportsedan bestaat namelijk veel langer.

De eerste sportievere stationwagons, de zogenaamde ‘lifestyle combi’s’, werden erg populair in de jaren ’90. Denk aan de BMW 3 Serie Touring en Audi Avants op basis van de 80 en later de A4. Het succes van die modellen zorgde ervoor dat veel merken volgden. Soms met veel succes, soms ging het hopeloos mis. Dat lag zeker niet altijd aan de auto. Wat dat betreft zijn we benieuwd hoe de Genesis G70 Shooting Brake het gaat doen.

Daarom nemen we je even mee in het verleden. We gaan een lichtje laten schijnen op 9 gave doch mislukte stationwagons. Je weet wel, interessante premium D-segment stationwagons die het niet helemaal gered hebben.

Rover 75 Tourer

2001 – 2005

De samenwerking tussen Rover en BMW is een bijzonder aparte geweest. De Duitsers hebben jarenlang geprobeerd de Britse autoindustrie levend te houden. Het leverde wel de beste Rover aller tijden op, namelijk de Rover 75 Tourer. Die auto koste iets minder dan een 3 Serie, maar bood aanzienlijk meer ruimte. In het interieur zag je overal BMW-onderdelen, niet verkeerd.

Maar alles had een Engels sausje. Zeker als je ‘m bestelde met beige interieur. Het was bijna kitsch, maar uitstekend uitgevoerd. Om te rijden was het een van de betere voorwielaandrijvers van zijn tijd (alhoewel er ook een paar achterwielaandrijvers waren aan het einde). Het merk Rover stopte er in 2005 mee, maar dat kwam zeker niet door de kwaliteiten van deze 75.

Subaru Levorg (VM)

2014 – 2020

De meest recente toevoeging in het lijstje is deze Subaru. In Japan zie je wel vaker dat een model enkel en alleen als stationwagon geleverd wordt. De sedan waar ‘ie op gebaseerd is heeft dan gewoon een andere naam. Bij de Levorg is dat iets anders. In principe is het voor een gedeelte een WRX STI, Impreza en Legacy. Het resultaat is een alleraardigste auto.

Het nadeel is dat werkelijk geen enkele consument zich geroepen voelde om er eentje te kopen. De aandrijflijn is dan ook erg apart, een 170 pk sterke 1.6 turbo-boxer met vierwielaandrijving en een CVT. Wie zit daar nu op te wachten? Precies. Na een paar jaar werd de Levorg stilletjes van de markt gehaald. De tweede generatie is vele malen gaver, maar wordt niet in Europa geleverd. Dat zou de ultieme gave doch mislukte stationwagon zijn.

Cadillac BLS Wagon

2007 – 2009

We hadden ook de Saab 9-3 Sport Estate kunnen nomineren. Het zijn namelijk dezelfde auto’s. De auto geeft aan hoe lui General Motors soms kon zijn als het aankwam op de Europese markt. Want de BLS was gewoon een 9-3 met een andere neus en achterzijde. De rest is identiek. Ook in het interieur is duidelijk te zijn waar Cadillac de auto op gebaseerd had. Op zich was het niet zo heel erg, want de BLS was gemiddeld genomen een prima auto.

De auto voelde bij introductie een beetje belegen aan, omdat ‘ie dat ook was. De prijzen waren niet mals, zeker niet omdat onduidelijk was wat de auto nu meer bood ten opzichte van een Saab 9-3 of Opel Vectra. In technisch opzicht niets, maar verder eigenlijk ook niet. Het zijn nu wel geweldige occasions, omdat werkelijk niemand ervan gehoord heeft.

Jaguar X-Type Estate

2004 – 2009

We gaan verder met deze Brit in het lijstje van gave doch mislukte stationwagons. Deze auto kun je uitstekend vergelijken met de Genesis GV70 Shooting Brake. Want ook hier betreft het een luxemerk dat zich enkel richte op de Europese markt. Iedereen noemde destijds de X-Type een ‘Ford Mondeo met ander logo’, maar dat is kolder. Het koetswerk was compleet afwijkend, het interieur was totaal anders en de meeste motoren waren speciaal op Jaguar afgestemd. Zelfs de wielbasis was afwijkend. Wel had de X-Type de rijeigenschappen van een Mondeo.

Maar ja, dat was zo ongeveer het beste in zijn klasse: zeer strak, uiterst stabiel en behoorlijk comfortabel. Puik. De klassieke XJ-neus werkte niet echt mee, retro begon telkens meer uit te raken (en was in het D-segment nooit echt populair). Ook was de X-Type schreeuwend duur. De X-Type kreeg uiteindelijk een opvolger in de vorm van de Jaguar XE, maar een stationwagon zou niet meer terugkeren.

Alfa Romeo 159 Sportwagon (939B)

2006 – 2011

Helaas moeten we deze auto ook even meenemen in het rijtje gave doch mislukte stationwagons. Het is eigenlijk raar dat Alfa Romeo zo dwaas omgaat met zijn modelportfolio. De eerste stationwagon van het merk was de 33 Sportwagon, de eerste D-segment stationwagon de 156 Sportwagon. De 159 Sportwagon was alweer hun laatste. Het gekke is: die Sportwagons verkochten altijd heel erg goed. Want als Sportwagon is de auto ineens interessant voor zakenmannen die naast zaken doen en hard rijden, ook een familie hebben.

De 159 Sportwagon was niet bijzonder praktisch in zijn soort, maar praktisch genoeg. Daarbij maakte de auto alles goed met zijn looks. De matige benzinemotoren, het hoge gewicht en het feit dat Alfa nauwelijks iets aan de auto deed tijdens zijn loopbaan deed de auto de das om. Voortijdig werd de auto uit de showrooms gehaald. De Giulia is in alle opzichten veel beter, maar er is geen Sportwagon. Nu moet je 15 mille meer uitgeven voor een Stelvio als het praktischer moet. De BMW 3 Serie Touring en Audi A4 Avant verkopen nog altijd erg goed, Alfa…

Mitsubishi Galant Stationwagon

1997 – 2003

Deze auto was zo bijzonder dat ‘ie in Japan een aparte naam kreeg: Legnum. Deze generatie Galant is een zeer bijzondere, eigenlijk. Mitsubishi had met de Carisma een soort ‘instap-D-segment’ auto en met de Galant een auto die iets hoger in dat segment zat. De neus werd schaamteloos gekopieerd van BMW, maar als het zo goed is uitgevoerd, maakt dat niets uit. Nog altijd is het een fraaie neus. Het interieur was typisch Japans, maar niet typisch goedkoop Japans.

De ‘instap’-motor was een dikke tweeliter, een 2.4 GDI of 2.5 V6 waren ook mogelijk. Op sommige markten had je ‘m zelfs met een biturbo V6 en vierwielaandrijving! Het mocht helaas niet baten. De Galant Wagon en Legnum verdwenen na deze generatie. De Galant keerde nog eenmaal als matige sedan terug, daarna was het afgelopen.

Lexus IS300 Sportcross (XE10)

2001 – 2005

Dit is echt zo’n auto van “Ja, we hebben het geprobeerd en het werd niets. Next!!!” Met de Toyota Altezza wilde Lexus de wereld verkopen. In Europa en de VS heette het model Lexus IS200. Pas een paar jaar later kwam er een stationwagon-versie. In Europa werd deze versie aanvankelijk geleverd met een 3-liter (2JZ!!) Zes-in-lijn motor, gekoppeld aan een vijftraps automaat.

Bijzonder fijne auto’s, nu nog steeds. Maar zo’n drieliter was overkill, net als de standaarduitrusting. Pas later, aan het einde van de carrière van de IS, kwamen er kleinere motoren (nog altijd zescilinders) en kalere uitvoeringen. Een voor die tijd populaire diesel ontbrak eveneens. Na deze generatie kwam er wel een diesel, maar geen stationwagon meer.

Kia Optima SW (JF)

Maar de Kia is toch helemaal niet premium? Klopt, zo werd de auto niet in de markt gezet. Toch nemen we de auto graag mee. De Optima SportWagon was de productieversie van de überdikke ‘Sportspace’-concept car. Helaas wist Kia de scherpe randjes eraf te halen.

Als Optima GT met 245 pk sterke motor is het overigens een erg fijne auto met goede prestaties en een erg rijke standaarduitrusting. Helaas waren er te weinig kopers voor. De Kia Optima is opgevolgd door de Kia K5. Die auto is wel in de VS en Azië te koop, maar niet in Europa. Een stationwagon-variant zal dan hoogstwaarschijnlijk niet terugkeren.

Lancia Lybra SW (839)

1999 – 2005

Het is jammer om te zien hoe een eens zo legendarisch merk zo is afgegleden. In 2000 was er nog geen vuiltje aan de lucht eigenlijk. De Lancia Lybra was een vrij bijzondere auto. In technisch opzicht viel het wel mee. Het was namelijk een Alfa 156-platform met bekende motoren en transmissies. Het koetswerk was echter compleet afwijkend met een aparte snoet en gedistingeerde bips.

Het moeste was nog de toepassing van hout in het interieur, samen met de alcantara-bekleding. Extreem chique en zeer ingetogen. Misschien het grootste probleem waren de rijeigenschappen. Het was niet zo’n strak sturende auto als de Alfa 156, maar ook niet zo relaxed en comfortabel als een Audi of Mercedes.