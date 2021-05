Deze mega-autocollectie gaat voor een prikkie weg - Autoblog.nl

We zouden zeggen: sla je slag! Je moet wel een beetje van sleutelen houden.

Als je genoeg geld hebt om auto’s te kunnen verzamelen kun je twee dingen doen. Je kunt een relatief kleine collectie opbouwen met hele dure auto’s. Of je kunt een hele grote collectie opbouwen met goedkopere auto’s. Een Fransman koos voor de laatste optie.

Veel collecties komen niet in de openbaarheid, totdat ze verkocht worden. Dat is ook met deze verzameling het geval. Zodoende kunnen we dus kijken wat de beste man (we gaan er gemakshalve even vanuit dat het een man is) allemaal bij elkaar verzameld heeft. Qua aantallen is het in ieder geval een indrukwekkende collectie: het gaat om meer dan 120 auto’s van 35 verschillende merken.

Het is dus duidelijk dat de Fransman een brede smaak had. De verzameling loopt namelijk uiteen van vooroorlogse Citroëns tot een rechtsgestuurde Mazda RX-8. Een beetje chauvinistisch was de verzamelaar wel (hoe kan het ook anders). De Franse merken zijn namelijk het best vertegenwoordigd, met als hoogtepunten onder meer een Citroën Traction Avant en een gele Alpine A310. En een Peugeot 504 Coupé is natuurlijk ook niet te versmaden.

De Britse, Italiaanse en Duitse inbreng in de autoindustrie is echter ook vertegenwoordigd met een aantal echte snoepjes. In afdeling Duits vinden we zelfs een aantal Porsches. Het gaat ook hier om de betaalbare modellen. Geen 911’s dus, maar wel een 924, 944 en 928. Die zijn inmiddels ook flink duurder geworden, maar waarschijnlijk zijn deze exemplaren nog op een gunstiger moment gekocht.

Helaas bestaat de collectie voornamelijk uit licht tot zwaar verwaarloosde auto’s. Er zit bijvoorbeeld een E-type tussen die zo’n beetje helemaal opnieuw geassembleerd moet worden. Andere auto’s zien er op het eerste gezicht een stuk netter uit, maar in de meeste auto’s zal nog wel wat werk zitten. Maar dat is een uitdaging die de handige liefhebber natuurlijk graag aangaat.

Virtueel rondstruinen tussen deze collectie kan op de website van Interencheres. In de onderstaande video kun je ook een kijkje nemen in deze zeer goed gevulde Franse garage.

Met dank aan Peter voor de tip!