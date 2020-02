Briljant raceteam gaat ook de zandbak in

Sommige raceteams zijn net even wat iconischer dan andere. Denk aan AC Schnitzer, Alpina en AMG, bijvoorbeeld. Bedrijven die hun sporen verdiend hebben in de racerij en er soms nog steeds aanwezig zijn.

Fabrieksteams

De meeste van die raceteams zijn inmiddels halve fabriekstuners geworden. Naast bovengenoemde voorbeelden zijn daar ook nog ABT Sportsline, Polestar en Manthey Racing. Er is een naam die altijd opvalt als het gaat om tuning en met name racen: Prodrive. De inventieve en veelzijdige Britten hebben veel successen gekend. Denk aan Formule 1 (BAR Honda), Le Mans (Ferrari 550 LM), BTCC (Ford Mondeo) en natuurlijk het WRC met de Subaru Legacy en Impreza.

Prodrive

Daar wil Prodrive een vervolg aan gaan geven. Het was een beetje stil rond nieuwe projecten het merk. Hun laatste project was de Renault Sport Megane RX, de Rallycross wagen op basis van de laatste Megane R.S.. Dat wil niet zeggen dat ze niets te doen hebben in Banbury, want het team is verantwoordelijk voor de race-activiteiten van Aston Martin. Maar ze gaan het nog drukker krijgen. Het team heeft namelijk bevestigd volgend jaar aan de start te verschijnen van de Dakar rally.

Bahrain

Dat gaat Prodrive niet alleen doen. Ze hebben er een Joint Venture op gezegd met de overheid van Bahrain. Het is de bedoeling dat Prodrive de auto’s ontwerpt, ontwikkelt, bouwt en verkoopt aan klantenteams. He zal gaan op een rally-raid auto in de T1-klasse. Twee exemplaren zullen gerund gaan worden door het team van Prodrive, de rest wordt door de eerdergenoemde klantenteams geregeld.

Rally Raid

Normaliter heeft een Prodrive auto een andere basis, op de Prodrive P2 na. De nieuwe rally-raid auto zal ook volstrekt uniek zijn en niet gebouwd worden op basis van een andere auto. Prodrive was zo vriendelijk om één render (afbeelding boven) mee te sturen. Binnenkort wordt de officiële introductie verwacht. Dan wordt er ook meer bekend gemaakt over de techniek van de auto.

Meer lezen? Dit zijn 16 gave projecten van Prodrive op een rij.