750 pk sterke coupé heeft 3 jaar fabrieksgarantie

Kijk, dat zijn de betere deals.

Tuning en garantie is altijd een discrepantie geweest. Met tuning verkort je vaak de levensduur, wat net hetgeen is waar de fabrikant garantie op moet geven. Tuning is een beetje als de bruidegom blootstellen aan heel veel alchohol en gewillige dames (m/v), terwijl deze net moet gaan trouwen. Het is heel erg tegenstrijdig.

Nu zijn er tuners en tuners. Iedereen kan veel vermogen uit een motorblok houden. Zeker als er spreke is van kunstmatige beademing in de vorm van een mechanische compressor (supercharger) of een of meerdere turbo’s. De kunst zit ‘m erin dat de dociliteit, betrouwbaarheid en het verbruik met elkaar in evenwicht zijn. Ook is het lekker dat je de paarden ook daadwerkelijk voelt. Bij Ruf bedoelen ze nooit de meeste pk’s, maar je voelt ze wel het beste.

Een tuner die dat altijd perfect voor elkaar heeft is Callaway. Net als Ruf, Alpina en Brabus gaat Callaway vaak veel verder dan andere tuners. Dit is hun laatste wapenfeit, de Callaway Camaro SC750. Ondanks dat de auto voorzien is van 750 pk, is er iets anders bijzonder aan de auto. Je krijgt namelijk 3 jaar garantie op dit monster. Precies evenveel als de Camaro ZL1 waar de SC750 op gebaseerd is.

Nu zijn er meerdere ZL1’s met 750 pk. Monteer een kleinere poelie op de compressor en een beetje chiptuning kan al zorgen voor 800 pk. Wat Callaway anders doet is de compressor. Ze monteren namelijk hun eigen Gen-3 supercharger met extra drieweg intercooler.Wat het doet met de prestaties wordt (nog) niet vermeld, maar in principe ben je sneller dan wie dan ook op de openbare weg. Als het er om zou spannen, moet je echt even een circuit op zoeken.

Prijzen en beschikbaarheid worden later bekend gemaakt.

Meer lezen? Dit zijn de 21 gaafste Callaway projecten!