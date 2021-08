Japanse SUV met atmosferische V8 heeft OVERAL leer

Kijk, dat is nog eens chique materiaalgebruik op deze Japanse SUV met atmosferische V8!

Uiteraard is niet iedereen op de redactie een fan van crossovers. Je torst extra gewicht mee en hebt meer luchtweerstand om indruk te kunnen maken op de buurman. Vooral vanwege de value-for-money is het lastig om een dergelijke auto aan te raden. Een B-segment crossover is vaak net zo duur als een C-segment hatchback. Dan is een keuze snel gemaakt, nietwaar?

Maar eerlijk is eerlijk, naarmate de crossovers groter worden (en men ze vaak SUV gaat noemen), worden ze wel machtiger. Een van de machtigste crossovers is deze Japanse SUV met atmosferische V8. Een beetje cryptisch, maar de liefhebber weet dat er dan nog maar weinig opties mogelijk zijn. In dit geval gaat het om de geheel voor 2022 vernieuwde Infiniti QX80.

Opfrisbeurt Japanse SUV met atmosferische V8

Dat model loopt alweer mee sinds 2013 en werd in 2017 licht opgefrist. Nu is het tijd voor de tweede opfrisbeurt. Qua uiterlijkheden zijn de veranderingen minimaal met het vorige model: andere wielen en kleuren en dergelijke. Het heerlijke ‘Tonka-achtige’-karakter van de is gelukkig behouden gebleven. Met name omdat de Infiniti QX80 niet probeert sportief te zijn, is het een verfrissende verschijning tussen de X7’s en GLS’en met M- en AMG-pakketjes.

Het interieur is wel zichtbaar verbeterd. De belangrijkste wijziging betreft het gigantische infotainmentscherm. Dat mocht ook wel vernieuwd worden, want dat was al behoorlijk op leeftijd. Dat niet alleen, bij de introductie noemde niemand het ‘hoogstaand’. Het nieuwe systeem heeft een enorm scherm (12,3 inch) en kan draadloos gekoppeld worden voor Apple Carplay of met een USB-kabel voor Android Auto.

Alles leer

Verder kun je nu in de Infiniti QX80 draadloos je smartphone opladen en genieten van het standaard Bose Premium Sound-systeem. Ook lekker, Inellegent cruise control is standaard. Daarbij zijn de stoelen op de tweede zitrij nu heuse captain chairs! Ook weet Infiniti trots te melden dat alle stoelen met leer bekleed zijn. Dat klinkt opmerkelijk, maar soms wordt het achterbankje in een apart skai-achtig stofje afgewerkt.

Sowieso, over leer gesproken: er is heel erg veel ervan. Toen Infiniti het tevergeefs in Nederland, sprak men af en toe van wat ‘;plastiekerige’ afwerking. Daar heb je in deze QX80 geen last van, want ze hebben bijkans ALLES bekleed met zacht nappaleer.

Dikke achtcilinder

Dan als laatste de aandrijflijn van deze auto. We benoemen het al even in het kopje, het gaat om een Japanse SUV met atmosferische V8. Er is maar één keuze en dat is een 5.6 liter grote V8 met 400 pk en 560 Nm. Deze is gekoppeld aan een zeventraps automaat met koppelomvormer en drijft alle vier de wielen aan.

Meer lezen? Deze 11 premium toppers konden geen verschil maken!