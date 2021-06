Porsche horloge configurator maakt jouw leven compleet - Autoblog.nl

Je kan werkelijk alles configureren op de Porsche horloge configurator.

In 1995 was het bijna over en uit met Porsche. Het merk verkeerde in zwaar weer. Hun gamma van sportwagens was stokoud en te duur om te produceren. Om geld te genereren kon het merk de Mercedes 500E en Audi RS2 bouwen. Mede door dat geld werd de Porsche Boxster ontwikkeld. Sindsdien is het alleen maar beter gegaan met het merk. Helemaal sinds 2002, toen de Cayenne op de markt kwam.

Tegenwoordig is het merk een wergwerpbak voor heel veel geld. Het maakt eigenlijk niet meer uit wát Porsche doet. Klanten betalen het toch wel. De populairste auto van de Duitsers is een Macan met 2.0 viercilinder motor waar ze ‘Porsche’ op hebben geschreven. Dus ja, als de consument niet meer zo selectief is, moet je daar op inspelen, nietwaar?

Porsche horloge configurator

Porsche doet dat met een serie horloges. Zoals collega @RubenPriest een tijdje geleden al meedeelde, heeft Porsche ook een configurator voor zijn horloges. Deze is nu voorzien van een flinke upgrade. De layout van de Porsche horloge configurator is nu dusdanig aangepast dat het exact lijkt op de auto-configurator. Zelfs voor de velgenfreaks onder ons is er goed nieuws, je kunt diverse velgdesigns selecteren voor de onderkant van het horologe.

Net als bij de auto’s zijn de prijzen ook niet mals en moet je eigenlijk iets te veel opties aanvinken om het een beetje acceptabel te maken. Overigens is het idee van een ‘horologe-configurator’ niet helemaal nieuw. Een Apple Watch kun je ook gewoon configureren. Een groot verschil is de prijs. Waar je zo’n Tim Cook Klok hebt voor een paar honderd euro, vindt Porsche zijn horologes aanzienlijk meer waard.

Meer dan vijf mille

Voor minder dan vijf mille hoef je echt niet aan te kloppen. Het nieuwe GT3-horloge begint pas bij acht mille. Daar heb je ook een Tag Heuer Monaco voor. Dat horloge ademt meer Porsche en veel meer heritage, maar ja: daar staat geen Porsche opgeschreven.

Niets te doen op deze zondagmiddag? Check hier de Porsche horloge configurator.