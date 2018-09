Britse F1-expert geeft Max Verstappen groot gelijk

Hij heeft in elk geval geen oranje bril op.

Het leek zo’n saaie race te worden op Monza. Een zeer snelle baan waar motorvermogen enorm bepalend is. Dankzij het wederom aankloten van Vettel werd de race weer een stukje leuker. Hamilton pakte de winst dankzij een killer move op Kimi Raikkonen en Verstappen deed heel aardig mee. Sterker nog, voor lange tijd reed de Nederlander op een knappe derde positie. Natuurlijk kwam daar de nodige mazzel bij kijken, maar toch. Hij staat er wel weer.

Dat die derde positie niet onterecht was, bleek wel uit het feit dat Bottas de grootst mogelijke moeite had om Verstappen te verschalken. Wat dat betreft lijkt de Valtteri net even te veel op Nico Rosberg. Als ze vooraan rijden is er niet veel aan de hand, maar als ze Ons Max moeten inhalen ziet het er houterige uit en lijkt het alsof ze bang zijn voor de Limburger.

Bottas probeerde Max buiten in te halen, in eerste instantie zonder succes. De Mercedes-coureur kreeg erg weinig ruimte, moest uitwijken en via uitloopgedeelte zijn weg vervolgen. Omdat Verstappen zijn positie aan het verdedigen was, kreeg hij straf. Dat zijn eenmaal de regels in de Formule 1. Als er een coureur zich aandient die in een superieure auto rijdt, dan dient deze met alle egards voorbij gelaten te worden. Doet je dat niet, dan krijg je een tijdstraf waardoor de coureur in de superieure auto alsnog voor je eindigt.

Nu denken we alleen in Nederland er zo over, want veel buitenlandse media vinden dat Verstappen een wanprestatie heeft geleverd en een vierde plaats verspeeld heeft. Daarmee zou Max zijn hele team hebben laten zakken. Alleen maar om een onderdanige Fin (die niet eens mag winnen!) er langs te laten. Gelukkig zijn er ook buitenlandsers die het wél eens zijn met Max Verstappen. Peter Windsor is analist bij Motorsport en weet wel het een en ander van de Formule 1. De Brit spreekt van de ‘”transitory turn’. Volgens hem is het gewoon hoe je een bocht dient aan te snijden. In onderstaande video legt de Brit het haarfijn uit:

