SEAT Leon CUPRA R: rijtest en video

Wat koperkleurige accenten en 10 pk extra blijkt voldoende om de liefde voor de Leon Cupra weer te doen opleven.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

Een gelimiteerde oplage van de dikste Leon van dit moment. Een klein nadeeltje is dat er maar 799 stuks gebouwd gaan worden en dat er maar zes stuks naar Nederland komen. En ja, voor alle zes exemplaren is al een baasje gevonden.

Erg gaaf zijn alle koperkleurige accenten, waardoor de CUPRA R direct herkenbaar is. Voor een kort pittig kapsel is het geen kleur die we als Autoblog-Stijl-Politie adviseren, maar op een auto smoelt het lekker. Voorspoiler, spiegels, 19 inch pornojetsers en de SEAT-logo’s zijn in een koperbadje geweest.

Iets agressievere voor- en achterspoiler, diffuser en sideskirts uitgevoerd in carbon geven de Leon CUPRA R een dikker uiterlijk. Wat daarbij ook helpt zijn de uitgeklopte wielkasten. Het eindresultaat is een erg dikke, maar nog steeds smaakvol uitgevoerde Leon. Mie likie!

Hoe rijdt het?

Lekker. Het voelt allemaal hard en degelijk, maar de Leon CUPRA R is ook niet per se een stuiterbak. Het is wel zo’n auto die uitdaagt om op zijn donder te krijgen, maar de aandrijflijn (en de rest van de auto) lijkt het prima aan te kunnen.

Blijft de vraag of het verstandig is om 300 paarden op alleen de voorwielen los te laten. Voor de zekerheid monteerde SEAT daarom Michelin Pilot Sport Cups rondom. Een soort semislicks dus en toen het begon te regenen was dat verre van grappig. Het is hetzelfde gevoel als met zomerbanden op sneeuw, er is soms best wel wat grip, maar als het weg is, dan duurt het heel lang voordat het terugkomt.

Gelukkig droogde de weg ook weer op en toen liet de CUPRA R zien hoe briljant het hele pakket is. Ook als het droog is kan 300 pk op de voorwielen een recept zijn voor rook, zwarte strepen, onderstuur en mislukte stoplichtsprints. Mede dankzij het fraaie sperdifferentieel, met een meerplatenconstructie die hydraulisch werkt en elektronisch aangestuurd wordt, heeft de snelste Leon veel tractie. In tegenstelling tot een louter mechanisch werkend sperdifferentieel kan de CUPRA R door de elektronische aansturing agressiever het vermogen naar het juiste wiel sturen. In theorie kan de CUPRA R zelfs een éénwielaandrijver worden als de elektronica al het koppel naar één wiel stuurt.

Ten opzichte van de gewone CUPRA kreeg de R een aantal subtiele wijzigingen voor het onderstel. De lekker vette 19” velgen creëren een 20mm grotere spoorbreedte en de tuning van besturing en het adaptieve onderstel zijn ook aangepast. Het geeft meer rust tijdens sportief bochtenwerk. Dankzij het diff is de tractie bocht uit ook meer dan prima, maar wees er op beducht dat de Leon ook wat sneller een grotere schuiver over de voorwielen kan maken als de grens echt overschreden wordt. De achterkant van de CUPRA is bijna vastgespijkerd, daar gebeurt niet zo veel. Het zou saai kunnen zijn, maar doordat er zoveel grip aan de vooras is, is het dat niet.

Zijn er nog minpunten?

De Leon CUPRA R is al uitverkocht. En anders was je wellicht wel over de prijs gevallen. De Leon CUPRA R is er namelijk vanaf een gezonde 56.900 ekkermannen. Reken dat maar even niet om in guldens, want dan springen de tranen echt in je ogen.

Kiezen uit kleuren is er ook niet bij: de CUPRA R is er in het Pirineos Grey of Midnight Black, maar het ronkende persbericht meldt daarover het volgende: “De SEAT-dealer adviseert graag over de mogelijkheden van car wrapping.”

Killer features

Het EA888 2.0 TSI blok met 300 pk en 380 Nm deelt de CUPRA R met de normale CUPRA’s en het blijft een snoepje. Uiteraard is de motor begrensd op 250 km/u en sprinten kan de CUPRA R ook als de beste: met DSG bak (standaard in Nederland) duurt het slechts 5,7 seconden naar de 100. Daarna is de koek uiteraard nog lang niet op en het is ook nog eens een motor waar volop tuningspotentieel aan hangt.

De killer features zijn echter de uiterlijke wijzigingen. Een standaard CUPRA kan wat anoniem zijn, de R is duidelijk een stuk specialer.

Alternatieven

In hothatch land is er volop aanbod, maar niet heel veel van dit soort gelimiteerde specials. Volkswagen doet het zelfde trucje met de Golf Clubsport en TCR. Qua techniek delen ze veel met elkaar, maar de Leon biedt meestal net iets meer pk’s voor een euro. Gevoelsmatig is de 308 GTI wat ondergewaardeerd in dit segment, maar die mag ondanks het pk-nadeel niet ontbreken op het lijstje. Als je niets geeft om merkimago, dan hoort er op die lijst ook de Hyundai i30N om eens aan te snuffelen.

Qua prijs komt de Leon CUPRA R gevaarlijk dicht bij een BMW M140i. Mocht je er vatbaar voor zijn, dan is eind 2018 nog het laatste moment om die hothatch met achterwielaandrijving op de kop te tikken. Keuzes, keuzes, keuzes…

Conclusie

Strakker rijdend, beter smoelend, mooier uitgerust en helaas uitverkocht. Wat moeten we daar nou weer mee, behalve de conclusie trekken dat een Leon CUPRA stiekem een hele competente en lekkere auto is. Filmpje!