In memoriam: Maserati GranTurismo & GranCabrio

Ciao, bella machina.

Het was al een autotype dat je telkens minder ziet: de grote, comfortabele reis-coupé waarbij stijl en luxe voor sportiviteit gaan. Bentley heeft nog de Continental GT en bij Mercedes kun je nog een S-Klasse Coupé kopen. Maar auto’s als de Jaguar XK en Cadillac Eldorado zijn er helaas niet meer. Daar kunnen we nu de Maserati GranTurismo aan toevoegen, want het trieste nieuws heeft ons bereikt dat de auto uit productie genomen is.

De auto begon zijn carrière in 2007, toen de auto onthuld werd op de Salon van Genève. De Gran Turismo stond op het platform van de Quattroporte en was een echte vierzits coupé. Uiteraard niet voor vier enorme kerels, maar twee kleinere kinderen kunnen met gemak aan boord. Dankzij de enorme wielbasis was de beenruimte niet eens zo heel beroerd. Wel was de hoofdruimte beperkt, dankzij de schitterend aflopende daklijn. In eerste instantie was de Gran Turismo enkel met de F136-U motor, een V8 van Ferrari. Deze motor was 4.2 liter groot en leverde 400 pk. Deze krachten werden via een zestraps automaat van ZF afgeleverd aan de achterwielen.

In 2008, wederom in Genève, toonde Maserati de Gran Turismo S. Deze kreeg de F136-Y motor van Ferrari mee. Dankzij een groter slagvolume van 4.7 liter leverde deze motor 440 pk en nog belangrijker, 490 Nm. De Gran Turismo weegt zo’n 1.800 kilo, dus die Newtonmeters waren erg welkom. De Gran Turismo S was snel, maar niet bloedsnel. 0-100 km/u duurde 4,9 seconden en sluit kon je 295 km/u halen. Op zich geen verkeerde cijfers, maar dankzij het glorieuze geluid zou je iets meer oomph verwachten.

Aan het einde van 2009 op de IAA in Frankfurt wordt het doek getrokken van de Maserati GranCabrio. Althans, zo heet de auto in Europa. In de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland heet de auto GranTurismo Convertible. De GranCabrio is er enkel met de 4.7 liter V8 met 440 pk. Dankzij het geheel elektrische bedienbare stoffen dak is de V8 nu nog beter te horen. Nadeetlej is het hoge gewicht. Leeg weegt de GranCabrio al 1.900 kg. Mede daardoor zijn de prestaties, gezien de prijs acceptabel, maar niet meer dan dat.

In 2011 ziet de GranTurismo MC Stradale het levenslicht. Dit is een auto in de traditie van de Porsche 911 GT3 RS: lager, lichter, sneller en dramatischer. De GranTurismo MC heeft racekuipen, 6-punts gordels en grotere remmen. De spoiler, splitter, 20″-velgen en diffusor laten er geen twijfel over bestaan dat dit de allersnelste GranTurismo is. De motor is sterker zij het marginaal. De V8 levert nu 450 pk en 510 Nm. Omdat de auto alsnog een kleine 1.700 kilo weegt, zijn de prestaties maar ietsjes beter dan bij de Gran Turismo S: 0-100 km/u in 4,6 seconden en een topsnelheid van 301 km/u.

In 2012 wordt de geheel range opgefrist middels een facelift. De Gran Turismo krijgt een nieuwe bumper en kop[lampen met LED-jes. Verder wordt de motor iets verfijnd waardoor de GranTurismo-eigenaar maar liefst 460 pk tot zijn beschikking heeft. Nieuw is de ‘Sport‘-uitvoering. De rijtest van de auto kun je bekijken in deze video.

In 2017 krijgt de GranTurismo nogmaals een facelift. Wederom passeren nieuwe bumpers, velgen en lampen de revue. De 4.2-liter V8 kwam te vervallen: alleen een 4.7 V8 is mogelijk. Deze levert nog steeds 460 pk. Dankzij het atmosferische en hoogtoerige karakter van de motor is meer vermogen eruit halen best lastig, terwijl de CO2-uitstoot bizar hoog is. Vandaar dat de auto in Nederland peperduur is.

Na 11 jaar mag de GranTurismo dan eindelijk met pensioen, de productie van de GranTurismo is inmiddels gestaakt. Een opvolger staat nog niet in de planning. De Alfieri is aangekondigd, maar volgens Maserati Nederland duurt het nog wel even voordat de auto komt. Ook is de Alfieri anders in de markt gezet: het moet meer een 911 concurrent worden, dan een grote Grand Tourer. Aan de ene kant is dat toe te juichen, aan de andere kant is het vreselijk jammer. Want de GranTurismo was een bijzondere auto. Die fantastische motor met dat briljante koetswerk. Het is nooit de snelste auto in zijn klasse geweest, maar misschien wel de meest stijlvolle. En dat is wat telt bij een dit soort auto’s.