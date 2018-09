Uitslag Formule 1: Grand Prix van Italië 2018

Mokerhard over Monza.

Het F1-seizoen is weer aanbeland op het Koninklijke park van Monza. De heerlijke locatie in de buurt van Milaan is (bijna) vaste prik op de F1-kalender. In het verleden werd er uiteraard geracet op de epische kombaan, maar mensen die niet uit de klassieke oudheid komen kennen vooral de bekende ‘sok’ waar tegenwoordig op gereden wordt. Af en toe zie je nog een stukje van de angstaanjagende oude baan als de coureurs eronderdoor blazen op een van de lange rechte stukken van het nieuwe circuit.

Zo speciaal als een moderne F1-race op een kombaan wellicht zou zijn is de Grand Prix van Italië misschien niet, maar toch biedt Monza nog altijd een unieke uitdaging op de huidige F1-kalender. Het is het circuit waar gemiddeld de hoogste snelheid bereikt wordt. Sterker nog: tijdens de kwalificatie van gisteren reed Kimi Raikkonen de snelste F1-ronde ooit ever met een 1:19.119. Naast hem op de eerste startrij staat teamgenoot Vettel, met daarachter de Mercs. Verstappen gaat los vanaf de voor hem inmiddels overbekende plaats vijf.

Start

Ferrari op de eerste rij, Mercedes daarachter. Normaal gesproken zouden we een spannendere start verwachten als het andersom zou zijn. Immers komt team rood vaak net wat beter weg dan team zilver. Maar de gang naar de eerste chicane is lang en de remzone tricky. Kunnen HAM en zijn wingman een verrassing uit de hoge hoed toveren? Het antwoord is neen: Kimi komt vanaf P1 prima van zijn plek en laat meteen zijn intentie zien om teamgenootje Vettel vandaag achter zich te laten. Hij snijdt de Duitser pardoes de pas af. Hamilton kan hier niet van profiteren en sluit achter het Ferrari-tweetal aan. De Silberpfeil van HAM lijkt VET’s Loria genaamde SF71H wel een kusje op het achtersteven te geven. Een teken van dingen die spoedig komen gaan, zo zal blijken. Maar eerst kijken we nog even naar de vonken die eraf spatten bij Ericsson en Hartley die elkaar raken.

En dan…KABLABBEERRB! Bij de tweede chicane raken titelpretendenten Vettel en Hamilton elkaar! Hamilton probeert Vettel aan de buitenkant aan te vallen. Het lijkt een wat opportunistische move, maar Vettel verdedigt ook niet echt handig. Eerst is de Duitser misschien niet hard genoeg tegen HAM en vervolgens probeert hij alsnog de deur te sluiten nu het te laat is. Vettel bijt in het stof: hij verliest zijn bardgeboard, beschadigt zijn voorvleugel en gaat bovendien in de rondte. SV5 moet helemaal achteraan het veld aansluiten en heeft nog relatieve (Italiaanse?) mazzel dat de wedstrijdleiding besluit een Safetycar de baan op te sturen. Op de boordradio claimt hij dat Hamilton een domme manoeuvre uitvoerde. De ‘interesting tactics’ van HAM krijgen vast nog een staartje, maar niet als het aan de wedstrijdleiding ligt. Zij beoordelen het gebeuren namelijk als een ‘racing incident’. Valt op zich wat voor te zeggen.

Verfrissend rap wordt besloten de Safetycar weer naar binnen te halen en dat betekent dat Hamilton nu de kans heeft ook maar meteen de leiding in de race te pakken. Raikkonen voert het veld aan uit de Parabolica maar de Britse kampioen zit vlak op zijn versnellingsbak. En inderdaad, HAM vreet RAI op het rechte stuk op. Het publiek is in mineur. Maar, de Fin weet meteen te counteren! Voor de volgende chicane pakt de Finse veteraan de Brit gewoon weer terug. We hebben een race om handen.

Verstappen profiteert net als in België weer maximaal van de pech/fouten die de andere toppers maken. Bij de start had hij Bottas al te pakken en dankzij de terugval van Vettel schuift de Nederlander op naar de derde plaats. Ook Grosjean is Bottas voorbij gegaan, maar de Fransman lijkt er bijna alles aan te doen de tweede Mercedes ruim baan te geven. Gewoon het einde halen met die Haas is het devies voor GRO. Zo kan Bottas met zijn Merc op jacht naar Max met zijn nieuwe Spec C Renault-motor. Eens kijken uit wat voor vlees die nieuwe Franse tor gesneden is.

Nu we het toch hebben over op jacht gaan: Vettel heeft zichzelf wat werk gegeven. Hij mag iedereen voor hem nu inhalen om nog wat kostbare puntjes te redden uit deze race. Op zich moet dat overigens geen probleem zijn met zijn Ferrari, ondanks dat die ietwat gehavend is. Ricciardo rijdt ook een inhaalrace en zodoende kunnen de twee voormalig teamgenoten samen door het veld snijden. De honingdas, geroemd vanwege zijn inhaalskills, doet dat echter niet geheel foutloos en toucheert zijn opvolger Gasly in de flank. Beiden kunnen gelukkig door.

Mid Race

Vooraan het veld is het spannend tussen Kimi en Lewis. De snelheid van de twee lijkt ongeveer gelijk te zijn. Hamilton ziet echter geen kans om de veteraan nog een keer aan te vallen en wellicht daarom kiest het team van Mercedes voor echte ‘interesting tactics’. Het team loopt naar buiten in de pitstraat, wat Ferrari doet bewegen hetzelfde te doen. Als Kimi echter naar binnen komt, rijdt Hamilton door. Hij gaat voor de overcut. Cruciaal is dat Kimi net voor Grosjean weer de baan opkomt en dus niet klem zit achter een trage auto.

Desalniettemin: Hamilton blijkt nog best wat leven te hebben in zijn oude bandjes en rijdt snelle tijden, een seconde sneller dan voorheen. Kimi lijkt hem net het hoofd te kunnen bieden op vers rubber. Even is er hoop voor zilver dat ze kunnen profiteren van een Safetycar als de verwachte plof komt voor Ricciardo’s spec C Renault, maar Bernd Mayländer komt niet opnieuw in actie. Zodoende komt Hamilton als hij zijn stop maakt toch achter Kimi weer de baan op. Het verschil is uiteindelijk zelfs redelijk fors, maar daar heeft Mercedes een oplossing voor in de vorm van wingman Valtteri Bottas. De jongere Fin is nog niet gestopt en zodoende rijdt hij nu aan de kop van het veld, met Raikkonen achter hem op de baan. Via de boordradio krijgt Bottas zijn instructies:

Keep kimi behind you!

En jawel, Bottas vangt Kimi op en het verschil van ruim vijf seconden tussen Kimi en Lewis verdwijnt als sneeuw voor de zon. Bovendien is Mercedes ontzettend blij om te zien dat Kimi, die nu Bottas moet volgen in de vuile lucht, een dikke vette blaar op zijn rechterachterband ontwikkelt. Dat Bottas na zijn pitstop terugvalt tot achter Verstappen zal Mercedes waarschijnlijk worst zijn. Zelf vinden wij het overigens op zich wel lekker. Dat wordt alleen maar meer het geval als we Max zich vervolgens met hand en tand zien verdedigen tegen BOT. De Nederlander krijgt overigens wel een tijdstrafje van vijf seconden voor deze enthousiaste verdedigende actie:

Finish

Helaas! Iedereen had Kimi Raikkonen vandaag waarschijnlijk de overwinning gegund, maar de blaar op zijn achterband breekt open hem op. Hamilton gaat ‘m vrij makkelijk voorbij en wint wederom in Monza. De Brit pakt dertien extra punten op titelrivaal Vettel. We wachten al op de sappige quotes na de race. Raikkonen rijdt zijn Ferrari nog wel naar de tweede plaats en Verstappen komt als derde over de meet. De Nederlander verliest die podiumplaats echter vanwege zijn straf en valt in de uitslag ook terug achter Vettel. Gezien zijn uitlatingen op de radio geeft Max daar echter HELEMAAL NIKS om.

De hele race is vooral een hard gelag voor Ferrari. Het team weigerde Vettel te bombaderen tot absolute nummer 1, terwijl Mercedes dat juist op ontzettend duidelijke, bijna potsierlijke wijze wel deed. Sympathiek is het allerminst, maar op basis van het resultaat was het de juiste beslissing voor de Silberpfeile. Hoewel er nog niks beslist is, gaat HAM nu toch vrij rap op weg naar zijn volgende titel. Het verschil is nu 30 punten in het voordeel van de Brit. Vettel heeft het dus nog in eigen hand, maar alleen als hij alle zeven resterende races wint is hij zeker van de titel. Erik ten Hag weet dat je daar niet op kan vertrouwen.

Achter de coureurs in de beste auto’s is het wederom Grosjean die zichzelf een dienst bewijst door de zesde plaats te pakken. De Fransman laat zien dat als hij de gung-ho terugdraait naar standje tien in plaats van elf, hij best een puike coureur is. De roze Racing Points pakken na Spa opnieuw een dubbelscore met Ocon en Perez op de plekken zeven en acht, voor Sainz die in zijn Renault een welkome negende stek pakt. Gasly sprokkelt het laatste puntje in zijn Toro Rosso, wat na de negende plaats op Spa wederom een beetje goed nieuws is voor Honda op een (glorieus) circuit als dit.

UPDATE: Max heeft na de race met de oranje mic gebabbeld en vond zijn straf onterecht (video).

De volledige uitslag

1. Hamilton

2. Raikkonen

3. Bottas

4. Vettel

5. VERSTAPPEN (na tijdstraf van vijf seconden)

6. Grosjean

7. Ocon

8. Perez

9. Sainz

10. Gasly

11. Hulkenberg

12. Stroll

13. Sirotkin

14. Leclerc

15. Vandoorne

16. Ericsson

17. Magnussen

DNF

Alonso

Hartley

Ricciardo