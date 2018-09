De internationale media over de dure fout van Vettel

Pas op voor het vuur.

In aanloop naar de Grand Prix van Italië (uitslag) waren zowel Red Bull Racing als haar coureurs ervan overtuigd dat de vijfde positie de hoogst haalbare positie was. Tegelijkertijd bestempelde Mercedes haar directe concurrenten voor de titel, Ferrari, als favoriet voor de zege. Och, lieve lezers, hoe anders de zaken kunnen verlopen.

Op zaterdag zag het er voor Ferrari o zo rooskleurig uit. Een front row lockout gaf de tifosi goede hoop voor eenzelfde resultaat op zondag. Echter, in de eerste ronde gaat het direct al mis. Bij de tweede chicane komen Vettel en Hamilton in contact; een dure fout voor de Duitse wereldkampioen. Er zit niets anders op dan achteraan aan te sluiten. Hierdoor kan Mercedes zich richten op een tactisch spel, waarbij ze Kimi Raikkonen in de val lokken om hem zo in de slotfase van de race in te kunnen halen.

Het overkoepelende verhaal is natuurlijk de manier waarop Ferrari, maar vooral Sebastian Vettel, kostbare punten blijft weggooien voor een kampioenschap dat eigenlijk op zijn lijf staat geschreven. Hamilton, daarentegen, rijdt de sterren van de hemel en lijkt daarmee verdiend af te stevenen op zijn vijfde wereldtitel.

In een weekend waar Ferrari de zege op triomfantelijke wijze had moeten opeisen, vallen ze op eigen terrein grandioos in het water. De media zal deze wanprestatie ongetwijfeld keihard de grond in drukken, toch? Wij zochten het uit.

BBC

Hoewel het verschil tussen Ferrari en Mercedes marginaal lijkt te zijn, zijn de Italianen op zaterdag zeer zeker de snelste. Echter, omdat Raikkonen de pole position claimt en Vettel achter hem moet starten, staan de teamgenoten in verkeerde volgorde. In de wedstrijd wordt dit meer dan duidelijk als Vettel niet direct voorbij de Fin komt en vervolgens in de tweede chicane, na een klein contact met Hamilton, de verkeerde richting op kijkt. De BBC ziet het niet zozeer als een enkele remfout van Vettel, maar als een serie van fouten van het team en haar stercoureur. Dit had Ferrari beter moeten organiseren, zo simpel is het.

ESPN

Volgens ESPN is het héél makkelijk: er had een Ferrari op de hoogste trede van het podium moeten staan. Het team heeft voor het eerst in acht jaar tijd eindelijk de beste auto van het veld, maar zelfs met dit voordeel in de zak weten ze er niet van te profiteren. Zelfs hun ongelukkige start had de Italianen niet moeten belettten een zege te verwezenlijken. Hamilton, daarentegen, bewijst wederom waarom hij dit jaar waarschijnlijk weer kampioen zal worden. “It is impossible to deny that Hamilton the driver is currently operating at the absolute peak of his abilities right now.“

Auto, Motor und Sport

De Duitsers werpen zich niet massaal op Sebastian Vettel, maar laten de situatie redelijk in het midden. In plaats van met de vinger te wijzen, proberen ze vooral vragen te stellen waarom het precies fout ging. Ze concluderen dat Hamilton en Vettel in de eerste bocht al met elkaar in aanraking kwamen. Daarna probeerde Vettel zijn teamgenoot in te halen, maar doordat Vettel de verkeerde kant koos, kon Hamilton er buitenom voorbij schuiven. Na het ongelukkige incident heeft Vettel met zijn vierde plaats alsnog de schade weten te beperken. Een fijne prestatie, aangezien zijn auto flink beschadigd was.

The Guardian

Dankzij een enkele fout in de openingsfase van de wedstrijd brengt Vettel zijn titelkansen in groot gevaar. Het mag misschien een inschattingsfout zijn geweest, op dit moment in het seizoen kan hij zich dergelijke misstappen niet veroorloven. Het is de vierde keer dit seizoen dat Vettel onder de druk bezwijkt, ongekend voor iemand met vier titels op zijn naam. De Duitser heeft dan wel sterk teruggevochten, zijn strijd valt enorm in het niet bij de onwaarschijnlijke prestatie van Hamilton. De Brit heeft tijdens de race op drie beslissende momenten perfect gehandeld, en is daarom de verdiende winnaar.

CNN

Het is de eerste keer dit seizoen dat Ferrari met een duidelijke voorsprong aan een wedstrijd kon beginnen. Echter, in plaats van gebruik te maken van deze gigantische kans, verknallen de Italianen (en vooral Vettel) het en kijken ze in het klassement ineens tegen een achterstand van méér dan een volledige wedstrijd aan. Hamilton, in een langzamere auto, grijpt wederom zijn kans en bewijst dat hij de beste coureur van het veld is.

Gazetta dello Sport

De Italianen zijn niet tevreden met het optreden van Ferrari. Wat een groot rood feest had moeten worden, blijkt al snel te veranderen in een gigantische grijze hoop treurigheid. Wederom een dure fout aan het adres van Vettel. Mosterd na de maaltijd is dat de hoop tevergeefs wordt gevestigd op Raikkonen. Immers, dankzij een scherpe tactiek van Mercedes kan hij de overwinning niet claimen.

Marca

Juist wanneer het aan Vettel de beurt is om te laten zien waarom hij de kampioen moet worden, is het Hamilton die alle schijn naar zich toetrekt. De Brit heeft Ferrari met huid en haar opgegeten. In het hol van de leeuw, met ongeveer 100.000 woedende tifosi op zijn nek, bezwijkt Hamilton niet onder de druk. Vettel, daarentegen, lijkt alsmaar zwakker in het hoofd te worden en doet dit juist wel. De voorsprong die Hamilton nu in handen heeft zal de verschrikkelijk gretige Brit ongetwijfeld niet meer uit handen geven.

Le Figaro

Frankrijk is steenhard tegenover Vettel. De Duitser heeft dit seizoen al verschillende peperdure fouten gemaakt, maar deze fout in het specifiek is eigenlijk onvergeeflijk. Zeker nu Ferrari de beste auto van het veld heeft, is het bijna ondenkbaar dat de viervoudig kampioen de tifosi nog altijd geen overwinning op eigen terrein heeft kunnen bezorgen.