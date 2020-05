‘Britse rapper crasht met Ferrari 488 GTB tegen bus’

De achterkant van deze gecrashte Ferrari 488 GTB is nog prima in orde, maar van de neus is niet zo heel veel meer over.

Als succesvolle rapper is er sowieso één stap die je op een gegeven moment tijdens je carrière moet maken: het rijden in een dikke, Italiaanse sportauto. De Britse rapper Swarmz – waar deze schrijver vandaag voor het eerst van hoorde – maakte afgelopen weekend die stap in zijn carrière. Hij koos voor een rode Ferrari 488 GTB, maakte voor zijn rit een filmpje voor op zijn Instagram en reed daarna door de straten van Londen. De afloop is – na het lezen van de titel van dit stuk – vast wel bekend.

https://www.instagram.com/p/CAm8Nllg-uK/?utm_source=ig_web_copy_link

Volgens de Britse krant The Sun eindigde zijn rit namelijk in een double decker-bus. Het lijkt er op dat de Italiaanse bolide aardig rap ging in de 30 km/u-zone. Van de neus is niet zo heel veel meer over, airbags zijn afgegaan en de voorruit is gesneuveld. Het is niet duidelijk of Swarmz zelf achter het stuur zat of iemand anders, wel plaatste de rapper schijnbaar een filmpje op Instagram waarin hij naar de Ferrari 488 GTB kijkt en mompelt ‘nooit een Ferrari te hebben gecrasht‘. Als in nooit eerder. Alsof dit zijn eerste keer was, dus.

De plaatselijke politie geeft tegenover de krant toe dat zij zondagmiddag naar een melding van een crash zijn gegaan. Er was alleen veel schade aan de auto en een klein beetje schade aan de bus zelf. Niemand raakte gewond – gelukkig – ook is er niemand gearresteerd.

Op bovenstaande YouTube-film kan je meer dan genoeg shots van auto en bus zien. Bus is net na de vijfde minuut in beeld. ‘Leuk’ voor de busmaatschappij: in de flank zijn wat Ferrari-onderdelen blijven plakken. Kan je dus als buschauffeur straks zeggen dat je een Ferrari-bus hebt. Ieder nadeel heeft z’n voordeel, nietwaar?