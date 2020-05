Mercedes laat de nieuwe S-Klasse zien

Nadat de hele auto al gelekt is, vond Mercedes het wel tijd voor een officiële afbeelding van de S-Klasse.

Uitgelekte foto’s van nog niet getoonde auto’s: het is voor autofabrikanten een flinke doorn in het oog. Heb je er alles aan gedaan om je auto prachtig te camoufleren zodat je het zelf op spectaculaire wijze kan onthullen, heeft het halve internet je auto al gezien. De BMW 5 Serie, Fiat 500e, Alfa Romeo Giulia GTA… Allemaal auto’s die we onlangs nog voor officiële onthullingen gewoon konden zien.

Officiële S-Klasse afbeelding

Voor de Mercedes-Benz S-Klasse is het al helemaal drama. Eerder deze maand konden we de hele bolide al in vol ornaat bekijken. Sure, her en der waren er wat camouflage-stickers, maar de foto’s leken alsof iemand de S-Klasse had gejat, de stickers er af pulkte en met een telefoon van rond de millenniumwisseling er foto’s van maakte.

Dat neemt niet weg dat we niks aan deze officiële afbeelding van de nieuwe Mercedes S-Klasse hebben. Ten eerste bevestigt het dat de gelekte afbeeldingen kloppen. Daarnaast zien we hier ook meer details en pixels. Zo is de koplamp hier beter te zien, inclusief de LED-strip die vanaf de grille boven de dim-, groot- en knipperlichten gaat. Ook zien we hier meer chroom in de onderkant van de bumper, iets dat we eveneens meer zien bij hedendaagse Mercedes-modellen.

Meet Mercedes Digital

Mercedes-Benz toonde de afbeelding bij de eerste aflevering van Meet Mercedes Digital. Dit is een nieuwe communicatiemethode waarmee het merk nieuwe producten wil laten zien. Soort filmpjes met uitgebreide ondertitelingen en afbeeldingen.

Eerste gast was Mercedes-baas Ola Källenius, die ook wat meer vertelde over de nieuwe S-Klasse. Opvallend: die wordt gewoon in de tweede helft van dit jaar gepresenteerd. Men had eigenlijk verwacht dat het coronavirus wel voor uitstel zou zorgen, maar niets blijkt minder waar. De nieuwe luxe sedan wordt een ‘technologische tour de force‘, aldus Källenius. De topman heeft zelfs al in een preproductiemodel kunnen rijden op de Autobahn. Kennelijk glijdt de bolide stil over de weg en was de grote man onder de indruk. Al zou hij natuurlijk niet zo snel zeggen dat de auto eigenlijk best ruk is.

Over de motorisering zei Källenius niets, naar verwachting krijgt de nieuwe S-Klasse vier, zes of acht cilinders met hybride-ondersteuning. Elektrisch gaat de S-Klasse niet worden, die eer krijgt de EQS.