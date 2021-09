Nederlandse Teslarijder vindt dat ‘ie te hard mag rijden

Waarschijnlijk is deze Nederlandse Teslarijder een geweldige aanwinst om je barbecue te vergallen.

Kennen jullie allemaal de South Park-aflevering nog waarin het hele dorp rondrijdt in een Prius? Tip: siezoen 10, episode 2. Sinds elektrische auto’s in Nederland het enige is dat goedkoop is in de bijtelling, zijn we massaal voorvechters voor een beter milieu. Dat het een cadeautje van het werk is waar anderen helaas geen gebruik van kunnen maken, laten we even in het midden. Hoe durft het plebs de lucht nog te vervuilen!

Nu mogen we niet alle Tesla-rijders over één kam smeren, maar sommige hebben net even een iets hoger superioriteitsgevoel dan bijvoorbeeld Lancia-rijders of Saab-fans (dat zijn namelijk wel altijd toffe gasten).

Excuus Nederlandse Teslarijder

Dat gevoel kwam boven borrelen toen de Politie Verkeer Midden-Nederland het volgende bericht de wereld instuurde. Op de rijksweg A6 tussen Lelystad en Almere in werd een Tesla-rijder van de weg geplukt wegens te hard rijden. De persoon in kwestie reed 30 km/u te hard. Aangezien 100 km/u is toegestaan aldaar, leert een eenvoudige rekensom ons dat het sujet 130 reed in zijn Tesla.

Nu is dat niet heel erg vreemd, zeker als het rustig is kun je prima 130 km/u rijden. Althans, als het om veiligheid gaat. Je kunt kilometers ver kijken en de weg is lekker overzichtelijk. Het excuus van de Nederlandse Teslarijder was dan ook simpel. Hij was ervan op de hoogte dat de 100 km/u een uitstoot-issue is. Daardoor daalt de uitstoot en kan er weer gebouwd worden. Maar, omdat een Tesla geen uitstoot heeft, vond de eigenaar dat hij gewoon 130 km/u kon rijden.

Sportief

Tja, dan komen we nu op het punt: heeft hij gelijk? In principe wel, want zijn auto heeft inderdaad geen (directe) uitstoot. Uiteraard, hij krijgt een boete, maar de smoes is op zich valide. Overigens, op hogere snelheid neemt het verbruik van een elektrische auto in rap tempo toe (terwijl dat bij een ICE relatief gezien meevalt). De Tesla-meneer gaf toe vaker te moeten laden vanwege zijn ‘sportieve’ rijstijl. En dat is weer superslecht voor het milieu, maar dat komt dan waarsschijnlijk niet zo goed uit om te vermelden, waarschijnlijk.

Enfin, we gooien de vraag gewoon bij jullie op! Wat vind jij? Mogen EV’s harder rijden dan auto’s met een echte motor? Of moet het voor iedereen gelijk zijn? Laat het weten, in de comments!