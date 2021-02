Bruce Springsteen had te weinig gedronken - Autoblog.nl

Maar Bruce Springsteen dronk wel genoeg om een boete te krijgen.

De soap tussen Jeep en Bruce Springsteen is tot een einde gekomen. Springsteen raakte een tijdje geleden in opspraak. Tijdens de superbowl had Jeep een fraaie reclame, waarbij The Boss het middelpunt van belangstelling is.

Nu is het altijd een beetje ‘gevaarlijk’ om een persoon in te zetten als boegbeeld van een merk-campagne. Dat is ook de reden waarom Zwitsal, Nutricia en Finimal weigeren Dave Roelvink te sponsoren. Dat laatste is geheel uit de duim gezogen, maar het had waar geweest kunnen zijn.

Icoon

Nu geldt Bruce Springsteen als een Amerikaans icoon. Het is één van de grootste rocksterren (die nog leven). Echter, de rocker was aangehouden door de politie en testte positief op een alcoholtest. Dit was voor Jeep voldoende reden om het verschrikkelijk te vinden en haalde prompt al het (dure) promotiemateriaal van het internet.

Geen aanklachten Bruce Springsteen

Zoals wel vaker wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Wat heet! Ja, Springsteen had gedronken (iets dat hij grif toegaf), maar het waren volgens zijn eigen woorden slechts twee kleine shotjes tequila. De uitslagen van de alcoholtest onderstrepen dat. Hij had namelijk 0,2 promille in zijn bloed. Dat terwijl in New Jersey 0,8 promille is toegestaan. Hierdoor liet de aanklager de aanklacht varen. Goed nieuws voor Jeep, want zij konden hun Bruce Springsteen-materiaal weer online zetten. Jeep had van te voren aangegeven dat ze de uitspraak eerst wilden afwachten. Enkele uren geleden is de video weer op YouTube gezet.

(kleine) boete

Springsteen komt er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Op locatie waar hij de twee shotjes had genuttigd (Sandy Hook National Recreation Area in New Jersey), is heet niet toegestaan om alcohol te nuttigen Springsteen moet 500 dollar plus 40 dollar aan administratiekosten overmaken. Ah, dat laatste kennen ze dus ook daar. Het vermogen van Bruce Springsteen wordt geschat op zo’n half miljard, dus dat komt wel goed.

Via: CNN.