Dit vindt Jeep van hun 'foute' naam - Autoblog.nl

Goed genoeg om de foute Jeep naam nog eventjes te gebruiken? Of keert de naam Liberty weer terug?

We hebben er geen zin in, maar ontkomen er eventjes niet aan. Een politieke discussie die auto-gerelateerd is lijkt zich weer aan het oplaaien. Omdat het gerelateerd is aan auto’s, zullen we je de laatste ontwikkelingen niet onthouden.

Waar gaat het om? Vorige week kon collega @machielvdd mede delen dat niet iedereen het eens is met de naam Cherokee die Jeep gebruikt voor diverse SUV’s: Cherokee, Grand Cherokee en Grand Cherokee L binnenkort. De naam Cherokee is afkomstig van een inheemse stam die men alsnog foutief ‘Indianenstam’ noemt.

Stamhoofd

Het stamhoofd van de Cherokee-stam (nee, die mag je niet de Gran Cherokee noemen) heeft zich vorige week uitgelaten over het feit dat Jeep hun naam gebruikt om geld te verdienen met hun naam. Nu is het tijd voor Jeep om er wat aan te doen. En wat denk je: Ze hebben een antwoord en gaan er niets aan doen.

Jarenlang ging het altijd goed en vonden de Cherokee het prima, leek de consensus te zijn. Afgelopen jaar was er een ‘voorval’ tussen Jeep en de stam. Tijdens een voorlichting van de Cherokee-stam aan medewerkers van Jeep, is er kennelijk iets misgegaan. De Amerikaanse publicatie Car & Driver boog zich over de discussie. Wat blijkt, de hele discussie is op gaan laaien toen de vraag gesteld werd of de Cherokee-stam toestemming had gegeven aan Jeep. Dat was niet het geval.

Oplossing Cherokee

Volgens de Cherokee stam is het nog steeds de beste oplossing om hun naam niet meer te gebruiken. Echter, Jeep zegt enorm veel respect te hebben voor de Cherokee-stam, maar ze zijn voornemens om de naam gewoon te blijven gebruiken. Thank you but no thanks, dus.

Op dit moment ligt het gebruik van inheems-Amerikaanse namen en afbeeldingen vrij gevoelig. De Cleveland Indians en Redskins hebben hun naam en logo al gewijzigd. De Jeep Springsteen is wellicht een perfecte oplossing, nietwaar?

Via: Automotive News.