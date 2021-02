De meest bizarre Mercedes Unimog in actie [video] - Autoblog.nl

Eerlijk is eerlijk, het ontwerp van het Mercedes Unimog concept is prima gerijpt door de jaren heen.

Waar je naar kijkt is geen gloednieuw model. Unimog-kenners onder jullie (die zijn er vast) herkennen deze Mercedes Unimog 60 Years Design Concept. In 2011 werd het model gepresenteerd. Door zijn bizarre vorm oogt het ding tien jaar later nog steeds fris.

Recent organiseerde de Unimog Club van Gaggenau een bijeenkomst vanwege het inmiddels meer dan 70-jarige bestaan van het voertuig. Daar was ook het Mercedes Unimog 60 Years Design Concept aanwezig. Een bijzonder gegeven, want deze auto rijdend op beeld zien is een unicum.

Mercedes Benz Special Trucks (MBS) heeft dit concept destijds samenwerking met Daimler Commercial Vehicles en een designpartner ontwikkeld. Onderhuis is het een U5000. Het concept blijft een bijzonder werkpaard dat niet zou misstaan in een Marvel-film.

De onthulling van het model vond in 2011 plaats in het klantencentrum van de fabriek in Wörth. De Unimog is nog altijd in productie en heeft door de jaren heen 26 verschillende uitvoeringen gekend. In Duitsland gebruikt onder meer de brandweer een Unimog om op moeilijk begaanbare plekken te komen. Natuurlijk is het ook een zeer praktische bedrijfswagen met een gelast chassis en hermetisch afgedichte aandrijflijn voor lange levensduur.