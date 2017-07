Bruciante! Ferrari gaat een logge SUV bouwen

Sergio Marchionne zei eerder nog dat voordat er een Ferrari SUV op de markt zou komen iemand hem eerst neer zou moeten schieten. Maar niets is zo veranderlijk als een coltrui.

Kwaliteitspublicatie CAR Magazine bericht namelijk dat het wel degelijk zo ver gaat komen. Niet alleen dat, maar er zou op dit moment zelfs al gewerkt worden aan de offroad-beul in Maranello, onder de codenaam Project F16X. In tegenstelling tot de impressie hierboven van een FF die hoog op zijn pootjes staat, moet het productiemodel een auto met vijf deuren worden.

Desalniettemin moet de koets ‘coupé-achtig’ worden en de achterdeuren scharnieren naar verluidt aan de achterkant. Dergelijke suicide doors maken het mogelijk om de B-stijl te elimineren. De auto wordt parallel ontwikkeld aan de opvolger van de GTC4Lusso en gaat beschikken over vierwielaandrijving. De aandrijving gaat volgens CAR verzorgd worden door een V8 in combinatie met elektropower.

Oké, een vierwielaangedreven, hoge, hybride vijfdeurs Ferrari met een V8 dus. De puristen zullen moeite hebben om de F16X als iets anders te zien als een cynische moneygrab. Maar goed, mensen die Sergio Marchionne een beetje kennen zullen niet verbaasd zijn over deze move, ondanks zijn eerdere uitspraken. Ome Serge wil nu kennlijk zelfs 16.000 Ferrari’s per jaar gaan afzetten ergens in het volgende decennium. Zoals Jan Peter Balkenende zeggen: