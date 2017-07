Krijgt de Ferrari 488 Calzone KERS?

De geruchten dat dit het geval gaat zijn zwellen aan. De kers op de taart?

De Ferrari 488 (rijtest) is geen spring chicken meer en dus wordt het tijd voor de volgende extreme loot aan Ferrari’s V8-familieboom. Hoewel er van de 348 en F355 ook een zwikje gelimiteerde extreme modellen gemaakt werden, kan je zeggen dat deze boom pas echt is gaan groeien met de komst van de legendarische Challenge Stradale op basis van de 360. Daarna kwamen de bijna net zo legendarisch 430 Scuderia en de 458 Speciale. De hete versie van de 488, waarvan ik verwacht dat hij Calzone gaat heten, heeft dus enorm grote Italiaanse bordeelsluipers te vullen.

Maar is die taak misschien té groot. Per slot van rekening heeft de nieuwe 488 GTB een turbotor onder de kap. De Strad, Scud en Speciale waren juist zo tof vanwege hun snerpende, gillende atmosferische V8-en. Het directe vergelijk daarmee gaat de 488 Calzone dus never nooit aankunnen qua geluid en beleving zou je zeggen.

Misschien dat Ferrari daarom uit een ander vaatje gaat tappen. Al sinds vorig jaar gaat het gerucht dat de kleine supercar wellicht KERS (Kinetic Energy Recovery System) krijgt. Maar dar hebben we al vaker gehoord bij meerdere Fezza’s. KERS werd in 2009 in de F1 geïntroduceerd op de (hopeloze) Ferrari F60 waarmee Ferrari dat jaar één GP won met Kimi Raikkonen in België. Een jaar later stond de 599 HY-KERS in al zijn groenheid te shinen in Genève.

Sindsdien is er veel gespeculeerd over productiemodellen die de techniek onder de kap zouden krijgen. De one three-off F12 TRS bijvoorbeeld zou volgens welingelichte bron KERS krijgen, maar toen puntje bij paaltje kwam bleek dat niet te kloppen. Tot op heden is elektro-meuk voorbehouden gebleven aan de LaFerrari.