Horner: Sainz blijft potdikke gewoon bij Toro Rosso

De Red Bull-man toonde zich enigszins gepikeerd over de uitspraken van Sainz.

Carlos Sainz weet met zijn acties en uitspraken met enige regelmaat mensen tegen de borst te stuiten. Dat geldt trouwens niet alleen voor de jonge Sainz, want ook Carlos senior maakt zich niet altijd populair. Helmut Marko liet zich onlangs bijvoorbeeld nog ontvallen dat Carlos junior beter niet teveel naar zijn pa kan luisteren. Junior clashte op de baan al met verschillende andere coureurs, maar ook binnen zijn eigen team was/is zijn verstandhouding met Max en inmiddels Daniil niet om over naar huis te schrijven. Kortom, de Carlossen maken het gezellig binnen de Red Bull-familie!

Inmiddels heeft ook Red Bull Racing teamleider Christian Horner zich geroepen gevoeld om Carlos junior even terug in zijn mand te sturen. Dat komt door uitspraken die Sainz gisteren deed tijdens het tweede deel van de officiële persconferentie voor de race in Oostenrijk dit weekend. Sainz gaf daarin aan dat een vierde jaar rijden voor Toro Rosso niet zijn wens is. Zijn doel is om volgend jaar bij Red Bull Racing te rijden en mocht dat niet mogelijk zijn, dan zou een overgang naar een ander team ook een optie zijn.

Horner diende de Spanjaard vandaag echter behoorlijk stevig van repliek, via de media. De slechtere helft van Geri Halliwell liet er tegenover Sky Sports F1 geen misverstand over bestaan dat Sainz gewoon een contract heeft bij Red Bull en geacht wordt zich daaraan te houden. Hij ging zelfs zo ver om Sainz’ uitlatingen te classificeren als een ‘tikje huichelachtig’.

“I don’t know where he thinks he’ll be then. Contracts are clear. You have to remember, he only got an opportunity in F1 because of Red Bull investing in him in the junior years. It’s a little disingenuous to be making comments like that. Without Red Bull he wouldn’t be sitting in a F1 car.”