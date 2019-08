Brute Peugeot 3008 met tent op dak als ultieme vakantieauto

Als bagage en moeilijk begaanbare wegen op je lijstje staan tenminste.

De Peugeot 3008 is een crossover en doet wat hij moet doen in zijn taak als gezinsauto. Het is dan ook niet het type auto waar de petrolhead nou zo warm van loopt. Dit exemplaar is dan toch wel de moeite waard. Het gaat hier dan ook niet om een reguliere 3008.

De crossover in kwestie is een one-off, gebouwd door Peugeot UK. De crossover heeft de 1.6-liter PureTech GT onder de kap en is op een paar fronten aangepakt. Zo komt de Peugeot met Grippy Cooper AT3 offroad banden met 17-inch stalen velgen en is er een bodemplaat onder de auto aangebracht tegen viezigheid en stenen. Voor is een LED lichtbar gemonteerd. Bovenop de 3008 is een aluminium dakrek geplaatst met daarbovenop een tent.

De Peugeot is voorzien van een wrap en een fietsenrek zodat er nog een tweewieler kan worden meegenomen. Het is niet allemaal show. De Britse tak van de Franse autofabrikant heeft deze 3008 gebouwd voor een item in het Britse Top Gear blad. De auto werd ingezet om de ruwe wegen van Ho Chi Minh in Vietnam te trotseren.