Vreemd bedrijf verkoopt LaFerrari-motor voor veel

De rest van de auto moet je zelf aanleveren.

Auto-onderdelen op verkoopsites: lucratieve business. Want soms rijd je iets stuk en heb je geen zin om de hoofdprijs te betalen voor een vervangend onderdeel, dan is er bijna altijd een klusser die eenzelfde onderdeel aanbiedt voor een ‘moet weg!’-prijsje. Soms loopt dat een beetje uit de klauwen, zodat sommige mensen gehele motoren aanbieden op eBay/Marktplaats. Zo bont gemaakt als wat we nu tegenkomen op eBay zien we het zelden.

Wat we zien is een LaFerrari-motor. Ja, alleen de motor. Wat iemand er mee moet? Geen idee, in een replica lepelen, misschien? Het lijkt ons dat als je achter het net hebt gevist bij de uitgifte van de LaF, wat gezien de limitering van 500 stuks en de krankzinnige vereisten niet ondenkbaar is, meer wil dan alleen de motor.

Wat wij interessanter vinden is samen te vatten in twee vragen: wat voor soort dealer verkoopt een gehele LaFerrari-motor? Antwoord: vintage-n-exotics op eBay. Een snelle zoektocht op Google laat zien dat er niet een bedrijf is wat zo heet in de buurt van Florida, waar de verkoper volgens eBay zit. En daarover gesproken: de LaFerrari-motor is niet het enige bijzondere item wat te koop staat. Wat te denken van de motorkap van een Bugatti Veyron voor 55 ruggen? Of de voorste structurele delen van een Lamborghini Aventador? Allemaal vrij willekeurige onderdelen van de dikste exoten. De motor van de LaFerrari is misschien wel het meest concrete ‘onderdeel’ wat ze verkopen.

Dan vraag twee: waar is de rest van de LaFerrari? In ons archief is een breed scala te vinden aan LaFerrari’s die hun neusje hebben bezeerd, wat een hoop nachtmerries kan veroorzaken indien je er goedkoop vanaf wil komen. Bij Ferrari hoef je niet aan te kloppen voor nieuwe onderdelen, ze hebben gemaakt wat ze gemaakt hebben, 500 stuks.

Dat, en het feit dat de motor kennelijk authentiek is √©n slechts 30 km erop heeft, zorgt er wel voor dat je niet voor een appel en een ei klaar bent bij de ietwat vreemd uitziende ‘dealer’. Hij wil er 800.000 dollar voor vangen. We kunnen best een paar auto’s verzinnen die opknappen van een 6.3 V12 met hybride-aandrijving in het voor- of achteronder. Mocht je dit nou stervensduur vinden, wat het ook wel is, dan kun je ook opteren voor een F1-motor voor iets minder dan de helft van het geld. Waar ze het allemaal vandaan halen, wij hebben geen idee.