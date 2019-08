Manhart MH8 600: 8 Serie om van te smullen

Voor als je geen zin hebt om te wachten.

Een paar weken geleden onthulde BMW de 625 pk sterke M8 Competition. Dat is bijna 100 pk meer in vergelijking met de M850i, die dezelfde krachtbron onder de kap heeft. Manhart zegt de performance van de M8 naar de M850i te brengen.

Na de installatie van de MHtronik komt de Manhart MH8 600 akelig dicht in de buurt van een M8. Met een resultaat van 621 pk en 890 Nm koppel. Dat is zelfs meer koppel dan een M8, die het met 750 Nm moet doen. Andere zaken die Manhart heeft aangepakt zijn het installeren van H&R veren, waardoor de M850i 30 mm is verlaagd.

Manhart zet zijn handtekening op de MH8 600 met de typische zwarte kleur in combinatie met gouden strepen en joekels van 21-inch wielen. Of het past bij een auto als de 8 Serie is natuurlijk aan jezelf.

Wat de tuner dan weer niet laat weten is wat de verbeterde prestaties zijn ten opzichte van een standaard M850i. Normaal gesproken sprint de M850i xDrive Coupé in 3,7 seconden naar de honderd met een begrensde topsnelheid van 250 km/u. Met een toename van bijna 100 pk en een klap meer koppel moet dat sprintje nóg vlotter verlopen.