Brute Richmond Jeep Wrangler – rijtest en video

De Brute Richmond is een niet alleen krachtiger maar ook veel luxer en meer verfijnd dan een standaard Jeep Wrangler. Hoe snel, luxe en verfijnd precies? Dat zochten we uit.

Deze Brute Richmond Jeep Wrangler duikt wellicht in een gat in de markt. Er zijn niet zoveel ‘echte’ 4×4’s meer. Een combinatie van zaken is er schuldig aan: er worden weinig echte offroaders meer verkocht. Ladderframes zijn uit de mode. Emissie-eisen houden grote, koppelrijke motoren tegen. Aandrijflijnen moeten lichter, compacter en efficiënter. Kortom: alles wat belangrijk is voor offroaders wordt lastiger verkrijgbaar. Er zijn nog een paar bedrijven die hun werkpaarden in stand houden, maar het zijn er steeds minder.

Wil je een capabele auto die écht voor offroad rijden gebouwd is, dan heb je eigenlijk nog maar een paar opties. Steeds meer offroaders worden mode-accessoires. De G-Klasse bijvoorbeeld, is het imago van werktuig ontgroeid, en is voortaan vooral een accessoire voor een voetbalvrouw of pandjesbaas. Zelfs de Land Rover Defender gaat vol op de lifestyle-tour, met een modern design met retro-hints, in plaats van zuiver functioneel ontworpen te zijn.

Brute Richmond gebaseerd op Jeep Wrangler

De Jeep Wrangler (waar de Brute Richmond op gebaseerd is) lijkt daardoor één van de laatsten der mohikanen. Maar wat als je die auto z’n capaciteiten waardeert maar net wat meer verfijning wil? De volgende stap is waarschijnlijk toch een G-Klasse en die is ruim twee keer zo duur. Is er geen optie halverwege? Nu wel.





Brute Richmond is thuis in de urban jungle

Brute is een Nederlands bedrijf dat zich bezig houdt met het verfijnen en optimaliseren van de Jeep Wrangler in de vorm van de Richmond en de Lagoon. Waar de Lagoon een wat kekkere beach-look heeft, is de Richmond de wat stoerdere, dikke broer voor de urban jungle. Met die auto gaan wij vandaag op stap.

Op basis van de Jeep Wrangler wordt je Brute Richmond volledig op maat voor je gebouwd. Daarbij is heel veel mogelijk. Zo kun je de lak volledig naar eigen smaak kiezen en is er qua bekleding van het interieur van alles mogelijk. Laten we het exemplaar dat we meekrijgen van Louwman Exclusive eens goed onder de loep nemen. Te beginnen met het uiterlijk.

Brute Richmond Jeep Wrangler oogt badass

Het is ‘een dikke Sjaak’ zoals we dat in goed Hollands zeggen. Een dikke machine. Een beest. De Brute Richmond is echt een verschijning. Dikke wielen, terreinbanden, zwarte accenten, het logo dat zo van een Transformer geplukt lijkt: erg indrukwekkend allemaal.









Details van de Brute Richmond

De wielen zijn door Kahn (toch niet de eerste de beste) speciaal gemaakt voor de Brute. Er zijn ook wat carbon accenten te vinden, maar dat vind ik persoonlijk wat minder passen op een terreinwagen. De neus is van de letters ‘B R U T E’ voorzien in Land Rover-stijl. Daarnaast zijn er twee hoogglans zwarte ventilatieroosters in de motorkap gezet. Rondom zijn verder nog wat logo’s en details aangebracht om het geheel flink wat visuele impact te geven. Het is duidelijk dat de Brute voor mensen bedoeld is die willen laten zien dat ze iets speciaals rijden. Maar het houdt niet op bij het uiterlijk vertoon.

Interieur opgewaardeerd

De Richmond heeft namelijk ook een flink opgewaardeerde cabine. Overal waar je kijkt is leer te vinden. Geen superslick kunstleer, maar gewoon lekker voelend en gebruikt ogend leer. Verder zijn ook hier wat carbon accenten (die ook in aluminium uitgevoerd kunnen worden) aangebracht. Het infotainment en de bediening is gewoon wat je van Jeep gewend bent.









Interieurdetails

De stiknaadjes lopen niet 100% recht. Dat zou kunnen storen maar het benadrukt in mijn beleving juist de handgemaakte look. Dat er iemand onwijs zijn best heeft gedaan op jouw dashboard, op je stoelen, op de uitneembare dakpanelen, noem maar op. Overal dat fijne, handmatig aangebrachte leer. In de Brute Richmond vind je leer op elk plekje waar je in een Jeep Wrangler goedkoop plastic vind. Heerlijk.

Entertainmentwaarde niet vergeten

Trappetje af: geen probleem

Meer luxe, meer show, maar is dat genoeg? Nee, tegenwoordig niet meer natuurlijk. Je wil als bezitter van zo’n Brute Richmond ook een beetje lol hebben. Moet je daarvoor het terrein in? We besloten de Brute Richmond eerst eens mee te nemen naar daar waar niet vaak een Jeep Wrangler gezien wordt. In de P.C. Hooftstraat in Amsterdam misstaat de Jeep Wrangler misschien maar met een Brute Richmond kun je je er prima vertonen.

Wil je de aandacht op je vestigen dan zijn daar ook mogelijkheden voor. Los van het feit dat je over een rijtje fietsen zou kunnen ploegen zonder moeite, kun je hier in de P.C. Hooft ook de sound-generator onder de auto een beetje harder zetten. Onder aan het dashboard zit een knopje waarmee je de auto kunt laten variëren van een doodstille viercilinder tot een cruiseschip met ADHD. Een speaker onder de auto zorgt er vervolgens voor dat niemand jouw gemaakte keus kan missen. Een tikkeltje sneu in sommige gevallen, maar vermakelijk is het wel.

Verfijnder onderweg

En ook buiten de grachtengordel is het makkelijk je te vermaken. De Brute Richmond is onderhuids nog steeds de uiterst capabele Jeep Wrangler. Een auto die zich in het terrein prima weet te redden. Op het asfalt is de auto stiller en aangenamer om in te verblijven dan de normale Jeep Wrangler, waarschijnlijk vooral te danken aan de extra aankleding van het interieur.

Baas van de straat

Dat neemt niet weg dat er wel wat piepjes en kraakjes te horen zijn. Die zijn nu eenmaal moeilijk te voorkomen bij auto’s die op een ladderchassis gebouwd zijn. Bovendien is de afneembare hardtop gewoon behouden. Het zijn kleine details die we bij veel andere auto’s storend zouden vinden. De Brute Richmond Jeep Wrangler komt er op de één of andere manier echter wel mee weg. We gooien het maar op charme.

Driften gaat per ongeluk

De Brute Richmond heeft de standaard viercilinder benzine van de Jeep Wrangler onder de kap. Die 2.0 levert echter wel een paar pk’s meer dan de standaard 272. Om precies te zijn nu 300. Met een afstandsbediening in de voetenruimte kun je de gasrespons instellen. De hardware van de Jeep Wrangler is echter behouden. Dat betekent vooral een soms wat traag reagerende automaat, en dat kan een beetje verrassen.

Slecht weer, het regende zelfs onder de brug

Het is zeiknat weer als we met de Brute ons rondje doen. In een haaks bochtje besluit ik de standaard achterwiel aangedreven Richmond een beetje te provoceren. Ik trap het gaspedaal net wat dieper in dan nodig. De achttraps automaat reageert niet heel vlot, maar gooit dan ineens al het vermogen naar de wielen. De achterkant begint te glijden, natuurlijk geholpen door de terreinbanden, die op normaal asfalt minder grip bieden. De hulpsystemen vangen de glijpartij keurig op, maar dit kan de gemiddelde gebruiker wel verrassen.

Cameraman Martijn ziet echter videogoud: of ik dat nog een keer kan doen zodat hij het kan filmen. Dan blijkt meteen dat de Brute Richmond niet ontworpen is om te driften. Ja, het kan, maar de automaat geeft zo willekeurig z’n vermogen af dat het moeilijk is om goed in te schatten wanneer de achterkant gaat glijden. Geen probleem op een leeg strand, maar in een krappe bocht met muren ernaast best spannend.

Conclusie en prijs Brute Richmond Jeep Wrangler

Het doet geen afbreuk aan het plezier dat we met de Brute Richmond hebben. Het is een auto met een enorme presentie. Met offroad-capaciteiten die je misschien nooit gebruikt, maar die wel leuk zijn om te hebben. Met een dagelijkse bruikbaarheid die stukken hoger ligt dan die van een Jeep Wrangler. En met een basisprijs die je mijlenver van de meest kale G-Klasse weet te houden.

Dikke verschijning heeft een prijs

De Brute Richmond Jeep Wrangler begint namelijk bij €115.000 en uiteraard kun je dan helemaal los gaan. Het betreft immers maatwerk. De basis is altijd een nieuwe Wrangler, dus je gebruikte Jeep Wrangler kun je beter eerst verkopen. Overigens kost een nieuwe Jeep Wrangler ruim €85.000 zonder opties. Voor ongeveer €30.000 koop je dus de exclusiviteit van een Brute. Omdat er altijd met een nieuwe Wrangler als basis begonnen wordt, blijft de fabrieksgarantie volledig behouden.

Bij Louwman Exclusive staan nu een paar heel dikke exemplaren te koop. Wij reden de allerdikste die ze nu hadden, die mag voor €145.000 van eigenaar wisselen.