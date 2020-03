PSA sluit deze fabrieken vanwege het coronavirus

De productie zal tijdelijk stil komen te liggen in een aantal fabrieken van PSA.

Diverse autofabrikanten sluiten de productiefaciliteiten. Daar is PSA geen uitzondering op. Het Franse autoconcern heeft vandaag officieel bekendgemaakt een aantal fabrieken tijdelijk te sluiten. Deze beslissing is genomen door het bestuur van PSA. Dit is naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Fabrieken sluiten

Vanaf vandaag gaan de fabrieken in Mulhouse (Frankrijk) en Madrid (Spanje) dicht. Morgen sluiten ook de fabrieken in Poissy, Rennes, Sochaux (Frankrijk), Zaragoza (Spanje), Eisenach, Rüsselsheim (Duitsland), Ellesmere Port (Verenigd Koninkrijk) en Gliwice (Polen).

Woensdag komen daar drie fabrieken bij. Het gaat hier om Hordain (Frankrijk), Vigo (Spanje) en Mangualde (Portugal). Hekkensluiters zijn de fabrieken in Luton (Verenigd Koninkrijk) en Trnava (Slowakije). Deze gaan vanaf donderdag dicht.

Alle genoemde fabrieken blijven tot en met tenminste 27 maart gesloten. In overleg met de lokale medewerkers zal PSA per fabriek de situatie bekijken. Het is niet ondenkbaar dat één of meerdere fabrieken ook na 27 maart nog gesloten blijven.

Impact van COVID-19

Het coronavirus maakt een diepe impact op de economie. Niet alleen autofabrieken gaan dicht. De auto’s die geproduceerd worden moet ook naar een koper. En die kopers blijven weg met de economische onzekerheid die in de lucht hangt. In China namen de autoverkopen drastisch af. Het coronavirus zal naar verwachting ook hier invloed gaan hebben op de autoverkopen.