Nieuw Nederlands merk voor Louwman Exclusive

Nieuws uit een Nederlandse koker!

Krijgen we vanochtend vers nieuws van Nederlandse bodem in vorm van de Lightyear One, is er deze middag nog meer nieuws te melden uit eigen land. Louwman Exclusive, de bekende showroom langs de A2 met merken als McLaren en Morgan, heeft een nieuw dealerschap op zich genomen.

Het bedrijf mag zich vanaf heden ook dealer noemen van BRUTE. Een nieuw Nederlands merk gespecialiseerd in het bouwen van exclusieve Jeeps. BRUTE is een initiatief van Jochem Mooijman en René Chaudron. Eerder dit jaar stond het nieuwe merk op de Autosalon van Brussel met een concept en inmiddels zijn ze klaar voor het echte werk. Namelijk het verkopen van auto’s en dat gaan ze doen met Louwman Exclusive.

De eerste twee modellen van BRUTE staan nu in de showroom van de dealer in Utrecht. In beide gevallen gaat het om een aangepaste variant van de Jeep Wrangler. Het ene model heet de Richmond en de ander Lagoon. Richmond focust zich op luxe, terwijl Lagoon een zomers model moet voorstellen met een retro-tintje.

Om zich te onderscheiden van een reguliere Jeep kun je bij BRUTE de aangepakte Wranglers compleet personaliseren. Er is een palet aan specifieke customkleuren voor in- en exterieur beschikbaar.

De prijzen van een BRUTE Jeep beginnen bij 115.000 euro inclusief BTW en BPM. De prijzen kunnen oplopen zodra de eigenaar met personaliseren gaat beginnen. Naast Nederland is het de bedoeling dat er een dealernetwerk in Oostenrijk gaat komen. Buiten Europa heeft het merk ook ambities om zich in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië te vestigen.