Nieuwe datum Techno Classica bekendgemaakt

Het enorme klassieker-event zal ondanks het coronavirus gaan plaatsvinden. Wel op een andere datum.

Evenementen worden aan de lopende band geannuleerd of uitgesteld. Dat laatste is het beste nieuws voor bezoekers. Zo krijgen ze toch nog een eventuele kans om het event op een andere datum te bezoeken. Zo is het ook met het afgelaste Techno Classica in Essen.

Normaal gesproken zou deze klassiekersbeurs plaatsvinden van 25 tot en met 29 maart. Vanwege het coronavirus werd de beurs uitgesteld. Nu komt de organisatie met een nieuwe, voorlopige datum. Dit alles onder voorbehoud. Niemand weet immers hoe het coronavirus zich de komende maanden gaat ontwikkelen.

Techno Classica 2020 moet gaan plaatsvinden van 24 tot en met 28 juni. In 2019 was het event goed voor meer dan 190.000 bezoekers uit meer dan 46 verschillende landen.

De 32ste editie van Techno Classica moet meer dan 1.250 exposanten uit 30 verschillende landen verwelkomen. Daarnaast zijn er meer dan 200 autoclubs aanwezig. Het is niet bekend of er iets aan de opzet gaat veranderen vanwege de verzette data.

Naast het bekijken van fraaie klassiekers, is handel minstens zo belangrijk op Techno Classica. Er worden meer dan 2.700 klassieke auto’s te koop aangeboden op het evenement. Het enorme event vult een ruimte van 120.000 m2 met klassiekers. In totaal worden er 12 hallen gevuld met auto’s. Ook vinden er buitenactiviteiten plaats.

Foto: BMW Z8 via @135i op Techno Classica