Dit is de ideale auto voor Batman

Zo’n zwart monster krijgt Batman het wel heet van. Bugatti is officieel aan het testen met hun snelste bolide.

Een Bugatti Chiron is zo ongeveer het snelste wat je tegen gaat komen op de openbare weg. Op zich zit dat heftige hem maar deels in het geweld wat de hypercar met een 1.500 pk sterke W16 je geeft. Vooral dat ‘ie de weg op mag is een hele uitdaging, want een auto moet daarvoor aan vele eisen voldoen.

Circuit

Wat gebeurt er als je een Bugatti-basis pakt en geen rekening hoeft te houden met de straat? Dan krijg je de Bugatti Bolide. Een toepasselijke naam, want dichter bij een raceauto van Bugatti kom je niet. Dat gezegd hebbende, het wordt een typisch Bugatti-esque rijkeluisspeeltje. De Bolide mag de straat niet op en is niet geschikt voor raceseries, dus moet je toevallig een circuit hebben.

Testen

Gelukkig zullen vele Bugatti-bestuurders wel een circuit, of toegang tot een circuit, hebben. Van de Bugatti Bolide zijn 40 stuks verkocht en dat is ook alles wat er gaat komen van deze speciale bolide. Die mensen moeten wel een goed product ontvangen en dus is Bugatti driftig aan het testen met de Bolide. Deze werd als prototype gepresenteerd met blauwe details op een zwarte koets, maar nu mag ‘ie in zijn blote tokus buiten spelen. Dat betekent dat het koetswerk bestaande uit volledig naakt koolstofvezel te zien is.

X

Een terugkerend thema op de Bugatti Bolide is een X, zowel achterop als bijvoorbeeld de kruisvormige koplampen. Een raceauto heeft weinig verlichting nodig en toch weet Bugatti verlichting op een bijzondere manier toe te passen.

Pk-vermindering

Waar de Bugatti Bolide in prototype-vorm 1.850 pk uit de W16 met vier turbo’s perste, is de ‘productieversie’ naar 1.600 pk verlaagd. Het gewicht is met 1.450 kg niet gigantisch en een pk-gewichtsratio van 1:1 (meer pk dan gewicht) is ook bereikt, maar het is toch een gechipte Golf V GTI die je inlevert qua pk. Desalniettemin zal het nog steeds heftig spul zijn en de 40 klanten krijgen hun Bolide in 2024. Of Batman bij die klanten hoort is niet bekend.