Bugatti leverde recordaantal auto’s af in 2022

Wat de meeste automerken als een rampzalig jaar zouden beschouwen, was voor Bugatti een recordjaar.

De Bugatti Veyron was financieel gezien niet bepaald het grootste succes van Volkswagen. Dat betekent normaalgesproken dat een model geen opvolger krijgt. Dit onfortuinlijke lot trof bijvoorbeeld de Phaeton. Toch kreeg de Veyron wél een opvolger.

Dat was geen onverstandige beslissing, want de zaken lijken nu voor de wind te gaan bij Bugatti. De Chiron is uitverkocht zonder dat daar 80 verschillende special editions voor nodig waren. Tegelijkertijd heeft Bugatti een nieuwe manier bedacht om nóg meer geld te kunnen vragen voor hun auto’s. Ze bouwden een aantal varianten van de Chiron met een uniek koetswerk.

De Bugatti-fabriek draait op volle toeren, want in 2022 leverde het merk een recordaantal auto’s. In totaal verlieten er vorig jaar 80 auto’s de fabriekspoorten in Molsheim. Een dergelijk aantal zou voor veel fabrikanten een nachtmerrie zijn, maar voor Bugatti is het dus een record.

Het komende jaar is Bugatti alleen nog maar bezig met het verwerken van bestaande orders. Zowel de Chiron als de W16 Mistral en de Bolide zijn namelijk uitverkocht. De laatste Divo en laatste Centodieci verlieten vorig jaar al de fabriek. Je kunt dus al een tijdje geen nieuwe Bugatti meer bestellen.

Het wachten is nu op een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Bugatti, na de Veyron en de Chiron. Dit zal onder leiding van Mate Rimac tot stand komen. Dat betekent niet dat de auto volledig elektrisch wordt. Het schijnt dat de opvolger van de Chiron nog gewoon een verbrandingsmotor krijgt.

Mate Rimac laat er nog weinig over los, maar hij hint er nu wel naar dat we in de tweede helft van 2023 meer te horen krijgen. We zijn heel benieuwd wat Bugatti in petto heeft, want het zal ongetwijfeld weer een technologisch hoogstandje van de bovenste plank worden.