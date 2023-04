Verrassend zeldzame Golf kost net geen ton

Ja, bijna 100.000 euro voor een Volkswagen Golf. Maar dan heb je wel één van de verrassend zeldzaamste exemplaren van de Volkswagen Golf ooit gebouwd.

De Volkswagen Golf is een allemansvriend. Of je nou een goedkope startersauto zoekt, een lekker aangeklede dikke diesel, een PHEV-zakenauto, een stationwagon of natuurlijk het snelle spul: het kan allemaal met ‘Golf’ op de bips geschreven. Vandaag moeten we het even hebben over die snelle versies. Nee, snelle versie. GTI komen we nog wel eens op, we moeten het even hebben over de Golf R.

Volkswagen R

De GTI is er namelijk al sinds de originele Golf in de jaren ’70. Pas vanaf het jaar 2000 ging Volkswagen op een performance-tour en trad de R32 ten tonele. Waar de GTI het beste was van de voorwielaangedreven Golf met viercilinder, kreeg je bij de R32 de 3.2 liter VR6 zescilinder en vierwielaandrijving.

De Golf R32 haalde het tot de volgende generatie, want anno 2005 kon een zescilinder in een Golf nog gewoon. De Passat had immers een achtcilinder (W8), de Touareg een tiencilinder en zelfs voor een twaalfcilinder kon je bij Volkswagen (Phaeton) terecht. In 2010 werd het anders. Ook al was de Golf VI duidelijk een doorontwikkeling van de V, de R32 ging op de schop en werd simpelweg Golf R. Zonder zescilinder, waarmee één van de USP’s ten opzichte van de GTI toch verdween. Desalniettemin werd de R de versie met het meeste pk (in de VI had de R 270 pk en de GTI 210) en dus vierwielaandrijving. Dat bleef zo bij de Golf VII en de Golf VIII, waar de huidige GTI 245 pk heeft en de huidige R maar liefst 333 stuks.

“Zeldzaam”

We zeggen ‘huidige’, maar in Nederland hebben we het al over ‘afgelopen’ Volkswagen Golf GTI en R. Wie een blik werpt op de configurator zal merken dat alle ‘sportversies’ van de Golf ontbreken: R, GTI, GTD en zelfs GTE is nergens meer te bekennen. Goed, er is een facelift aanstaande dus wellicht keren ze terug, maar voor nu mogen we noteren dat de productiejaren voor de Golf R blijven steken op ‘2021 tot en met 2022’. Twee productiejaren, dat maakt de occasion van vandaag betrekkelijk zeldzaam.

Volkswagen Golf R occasion

We vinden namelijk een witte Volkswagen Golf R als occasion. Tenminste, er staat 15 kilometer op en hij komt uit 2023. Daarmee wordt deze Golf toegevoegd aan het niet zo lange lijstje Golf VIII R’s dat Nederland rijk is, maar wel als een zeldzame van het bouwjaar 2023. Goed, het blijft een witte Golf die niet zo veel verschilt van zijn soortgenoten uit ’21 en ’22, maar in harde cijfertjes ga je niet zo veel soortgenoten van deze exacte Golf vinden.

Geld

Laten we het zo zeggen: we verwachten niet dat dit het type zeldzaamheid is wat iets heftigs doet met de prijs. De prijs is dan ook waarschijnlijk meer de reden dat de Golf R in Nederland ermee is gekapt. Op de prijskaart staat namelijk 92.490 euro. Op 7.510 euro na gewoon 100.000 euro voor een Golf met viercilinder.

Nou krijg je wel een optielijst zo lang als de baard van Sinterklaas met onder meer een Akrapovic-uitlaat en een groot panoramadak. Toch bewijst deze prijs hoe duur Golfjes kunnen worden. De goedkoopste Golf die nu te bestellen is gaat je 34.990 euro kosten, waar je dus voor deze R nog 60.000 euro bij op mag tellen. Kassa!

Kopen

Zoals elke Volkswagen Golf VIII R heeft deze witte een 2.0 TSI met 333 pk. Met dus vierwielaandrijving en een DSG-bak, want je had geen andere opties. Kopen kan dus voor net geen 92.500 euro op Marktplaats.