Er is nu ook een betaalbare Lego Bugatti

Helaas komt ‘ie net te laat voor Kerst.

Jullie zullen ‘m vast nog wel kennen: de Lego Bugatti Chiron, die in 2018 uitkwam. Deze Chiron was voor Bugatti-begrippen een koopje, maar helaas niet voor Lego-begrippen. Met een prijskaartje van €399 was het letterlijk duur speelgoed.

Er is echter goed nieuws voor degenen die altijd al een Bugatti van Lego wilden hebben. Lego en Bugatti presenteren vandaag een nieuw Lego-set. Die is gelukkig een stuk betaalbaarder.

Het gaat om een Bugatti Bolide van Lego. Mocht je denken ‘Welke Bugatti was dat ook alweer?’: de Bolide is het circuitspeeltje van Bugatti. Met 1.850 pk op een gewicht van 1.240 kg is dit een tamelijk heftig apparaat.

Net als de Chiron is het een set van Lego Technic, alleen dan wat eenvoudiger. Dat heeft voor en nadelen. De prijs is schappelijker en je bent minder lang bezig, maar het is wel wat lastiger om er een Bolide in te herkennen.

De Lego Technic Bugatti Bolide bestaat uit welgeteld 905 stukjes. Uiteraard kunnen de deuren open en werkt de besturing echt. Een mini-W16 met bewegende zuigers is de klap op de vuurpijl (om nog even in Oudejaarssferen te blijven).

Aan dit leuke stukje speelgoed hangt een prijskaartje van €50. Het is in ieder geval een stuk goedkoper dan de Lego Bugatti Chiron, al zullen sommigen het alsnog duur vinden. Zo niet, dan kun je terecht in de webshop van Lego.