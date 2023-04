Vrije Training Superbike Assen geteisterd door… krokodil!

Als je ergens in Assen geen last van zou moeten hebben, is het wel krokodillen. Toch legde zo’n dier de vrije training voor de Superbike-race in Assen tijdelijk plat.

Als Noorderling ben je vast wel eens in Assen geweest. De Drentse hoofdstad is zo lekker nuchter als de rest van Drenthe. Typisch zo’n plek waar niet zo veel spannends gebeurt en als je dieren in het wild tegenkomt is het vaak in de categorie ‘koe’. De categorie ‘krokodil’ lijkt wat verder gezocht. Toch bereikt ons het nieuws dat een krokodil voor het stilleggen van de tweede Vrije Training voor de World Superbike race in Assen.

Krokodil op de baan?

Gelukkig wordt snel duidelijk dat er geen échte krokodil de Superbikes in Assen teistert. Het is coureur Toprak Razgatlioglu die ineens wordt vergezeld door een opblaasbare krokodil. U weet wel, zo’n eentje uit de OHRA-reclames. Maar dan groen. Gelukkig wordt Razgatlioglu niet belemmerd door de krokodil, maar je wil voor de veiligheid toch dat er geen objecten op de baan vliegen. De tweede vrije training werd dus tijdelijk gestaakt om op krokodillen te jagen.

De krokodil was overigens afkomstig van de tribune. Wat iemand op een dag als vandaag met een opblaaskrokodil moet in Assen zullen we maar even in het midden laten, feit is wel dat de wind heftiger was voor rubberen dieren dan waarschijnlijk gedacht. Een bijzonder tafereel op ons op één na bekendste internationale circuit.

Vrije Training

Deze vrije training is dus naar aanloop van de WorldSBK-race op Assen op zondag. Álvaro Bautista pakte met zijn Ducati uiteindelijk de snelste tijd van de dag, al zegt dat zoals bekend nog lang niet alles tijdens een vrije training. Nederlander Michael van der Mark pakte de zesde tijd van vandaag.