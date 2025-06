Bugatti-CEO doet zijn ultieme projectauto uit de doeken

De baas van Bugatti, waar ze druk bezig zijn met de V16-aangedreven Tourbillon, heeft een hele andere auto waar hij ’s nachts over droomt.

Als je de eigenaar en oprichter bent van Rimac, verwacht je wellicht een ietwat opportunistische bonenteller die gegokt heeft op de markt van elektrische supercars. Gewoon, zodat rijkelui miljoenen erop stukslaan en jij binnen bent. Komt de visie van de ultieme elektrische supercar van een petrolhead? Niet per definitie. Maar de oprichter en baas in kwestie is absoluut iemand die benzine door zijn aderen heeft stromen.

Mate Rimac

We hebben het natuurlijk over Mate Rimac. De 37-jarige Kroaat heeft het met zijn merk erg slim gespeeld. Alles om een EV aan te drijven is momenteel gewilde kennis en dus rookt de schoorsteen bij Rimac door het groot worden in die technologie. Ondertussen weet Mate als geen ander hoe leuk auto’s met een brandstofmotor zijn. De CEO heeft een imposante collectie, waar recent bijvoorbeeld een Golf V R32 aan is toegevoegd. Maar ook de universeel als favoriet uitgeroepen BMW’s staan in de stal van Mate, zoals een E39 M5, een E46 M3 CSL en een E30 M3. Onder andere.

Ultieme droom

Mate Rimac gaf een groot interview met TopGear waarin van alles aan bod komt, ze zijn namelijk op Paul Ricard de Bugatti Bolide aan het testen. Waarover Mate zegt dat ze expres hier niet de stekker uit trokken, omdat het zo gaaf is. Ook zegt hij dat de gigantische 8.3 liter V16 in de Tourbillon bedoeld is om compromisloos te zijn en dat supercars die naast een hybridesysteem ook nog een turbo hebben niet zo spannend zijn. ‘Het hybridesysteem is al een manier om een ICE krachtiger én milievriendelijker te maken, dan is een turbo erop schroeven eigenlijk onnodig. Een perfect excuus om een door Cosworth ontwikkelde zestiencilinder te gebruiken.

Maar even terug naar Mate als petrolhead en BMW-fanaat. Hij onthulde in dit interview namelijk ook dat hij een ultieme droomauto heeft om als project ‘ooit te bouwen’. Het gaat dan om een BMW E30 M3, maar dan met V10. Hij is niet uitgebreid over welke V10 (de S85 uit een M5 lijkt evident), maar dat wil hij ooit bouwen. Als een soort restomod, dus ook met gemoderniseerde internals en een vernieuwd design. Maar momenteel heeft de grote baas het tussen Rimac, Bugatti en al zijn andere projecten veel te druk. “Misschien als pensioenproject.”

Mocht je dus nog twijfelen over Mate Rimac, de baas van een EV-merk, als petrolhead: dat is ‘ie zeker wel. Wanneer de tijd rijp is zien we wellicht nog een restomod-bedrijfje van hem opgericht worden.