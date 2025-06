Ioniq 9 is de duurste Hyundai ooit in Nederland

De prijs van de enorme Hyundai Ioniq 9 is bekend.

De Kia EV9 rijdt al geruime tijd rond in Nederland, dus het wordt hoog tijd voor het Hyundai-equivalent. Dat is de Ioniq 9, die de positie van elektrisch vlaggenschip inneemt in het Hyundai-gamma. De auto werd in november onthuld en nu wordt ‘ie gelanceerd op de Nederlandse markt.

Prijs Hyundai Ioniq 9

Het nieuws zit ‘m in de Nederlandse prijs, dus die zullen we maar meteen vermelden. De Ioniq 9 is verkrijgbaar vanaf €67.995. Daarmee is het qua vanafprijs niet eens de duurste Hyundai die je momenteel kunt kopen, want de Nexo begint bij €69k. Er zijn echter varianten van de Ioniq 9 die daar nog ruimschoots overheen gaan. Maar daar komen we zo op.

Het is veel geld, maar je krijgt ook veel auto: de Ioniq 9 is een 5,06 meter lang bakbeest met standaard zeven zitplaatsen. Optioneel kun je ook nog kiezen voor zes zitplaatsen in een 2-2-3 opstelling. In dat geval heb je ook op de tweede zitrij twee luxe stoelen.

Versies

Alle versies zijn voorzien van dezelfde 110,3 kWh accu, dat wat dat betreft zit je met de instapversie meteen goed. Wel kun je kiezen uit RWD en AWD. De RWD heeft 218 pk, de AWD 308 pk. Als klap op de vuurpijl is er ook nog de AWD+, met maar liefst 429 pk.

Naarmate het vermogen stijgt neemt de actieradius wel ietsje af. De RWD heeft de grootste actieradius: 620 kilometer. Bij de RWD neemt dit af naar 606 km en de AWD+ heeft 600 kilometer range. Maakt allemaal niet heel veel uit.

Voor de volledigheid alle versies op een rijtje, met de bijbehorende prijzen:

Hyundai Ioniq 9 RWD (218 pk): €67.995

(218 pk): €67.995 Hyundai Ioniq 9 AWD (309 pk): €71.995

(309 pk): €71.995 Hyundai Ioniq 9 AWD+ (429 pk): €81.495

De AWD+ is alleen verkrijgbaar met het hoogste uitrustingniveau (Lounge). Als je deze vergelijkt met de AWD Lounge is het prijsverschil maar €1.500. Tip van flip: als je voor die auto gaat kun je net zo goed meteen voor de AWD+ gaan.

Ioniq 9 vs. Kia EV9

De Hyundai Ioniq 9 heeft weinig directe concurrenten, behalve natuurlijk de Kia EV9. Dat is meteen een geduchte concurrent, want die is er al vanaf €59.995. Dan heb je wel een kleinere accu, met 443 kilometer range.

De Kia EV9 met 99,8 kWh is ongeveer net zo duur als de Ioniq 9, maar heeft nog steeds minder range (563 kilometer). In dat geval is de Hyundai de betere deal, maar het feit dat er een goedkopere instapper is blijft wel een pluspunt voor de EV9.

Gaan we de Ioniq 9 vaak zien in het Nederlandse straatbeeld? Dat lijkt ons niet. De Kia EV9 doet het nog best aardig voor het type auto (1.048 van verkocht vorig jaar), maar de Ioniq 9 gaat hier waarschijnlijk niet aan tippen. Alleen al omdat Hyundai minder hot is dan Kia, en omdat de prijs begint bij 68 mille.