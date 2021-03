Bugatti is nu ruim over de helft met de Chiron - Autoblog.nl

Bugatti heeft de 300ste Chiron afgeleverd en daarmee zijn ze ruim over de helft heen. Dit zijn de laatste ontwikkelingen.

Gelukkig niet nog een trauma voor Bugatti. De Veyron verkocht zo langzaam, dat er allerlei speciaaltjes op de markt kwamen om de hypercar aan de man te krijgen. Met de Chiron verloopt de verkoop vooralsnog niet zo dramatisch.

Er worden 500 stuks van de Bugatti Chiron gemaakt en inmiddels is het 300ste exemplaar afgeleverd aan een klant. De Chiron kwam in 2016 op de markt en ook met dit model zijn er al meerdere varianten verschenen. De 300ste auto is een Chiron Pur Sport bijvoorbeeld. Heel spannend is deze 300ste auto niet. De Bug is ‘Nocturne’ van kleur met een zwart interieur.

Bugatti 300ste Chiron

Vooralsnog is de Chiron Pur Sport de zeldzaamste. Van deze varianten worden er maximaal 60 gemaakt. De productie van deze auto is begonnen in het najaar van 2020. De prijs ligt op drie miljoen euro exclusief lokale belastingen. Bugatti verwacht veruit de meeste exemplaren van de Pur Sport dit jaar te leveren aan klanten. Daar is deze 300ste Chiron een voorbeeld van.

De champagne zal pas echt worden gekurkt in Molsheim als de 500ste Chiron is verkocht en afgeleverd. En dan is het afwachten wat het volgende hoofdstuk voor Bugatti gaat betekenen.