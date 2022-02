Volledig elektrisch na 2030? Bij Lamborghini willen ze dat niet

Lamborghini vertikt het om zich neer te leggen bij een volledige elektrificatie van het merk, ook na 2030 moet de verbrandingsmotor nog bestaan.

Overheden, met name in de EU, hameren erop om tegen 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s te verkopen. Daarmee worden autofabrikanten in een richting geduwd waarbij de verbrandingsmotor geen bestaansrecht meer heeft. Is het over acht jaar inderdaad echt afgelopen en is elke nieuwe auto voor de Europese markt elektrisch? Bij Lamborghini peinzen ze er niet over.

Lamborghini na 2030

De Italiaanse autofabrikant wil dat de verbrandingsmotor blijft voortbestaan. Lamborghini CEO Stephan Winkelmann zegt tegenover de Duitse krant Welt am Sonntag (via Reuters) dat ze kijken naar duurzame manieren om toch nog auto’s met een verbrandingsmotor in de periode na 2030 te leveren. Bijvoorbeeld via synthetische brandstof. In eerste instantie zet Lamborghini voor de komende jaren in op het hybride maken van de modellen. Maar het merk moet ook verder kijken dan dat voor de periode daarna.

We weten dat Porsche al jaren onderzoek doet naar deze technologie. Als synthetische brandstof als alternatief kan bestaan naast de elektrische auto dan zou dat natuurlijk top zijn. Zo heeft de geliefde verbrandingsmotor onder autoliefhebbers ook na 2030 een toekomst. Uiteindelijk is het afwachten hoeveel merken brood zien in synthetische brandstof. Onder andere Bentley en Maserati zetten vol in op elektrificatie, net als de meeste gewone autofabrikanten. Wellicht dat er een handje merken overblijven die sport- en supercars maken op synthetische brandstoffen. Waarom niet.