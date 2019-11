Bugatti-ontwerper zoekt het water op

Hier hoe zijn eerste project eruit komt te zien.

Als je een prestigieuze auto bezit, is de kans groot dat je je rijkdom ook op andere manieren wil tonen. Een groot huis, een helikopter, een vliegtuig, een duur horloge, noem het maar op. Als je in Monaco of een andere kustplaats woont, is de kans aanwezig dat je je geluk ook wil zoeken op het water. Veel automerken bieden daarom al een boot of schip aan, meestal vol met knipogen naar de identiteit van het merk achter het vaartuig.

In dit geval heeft een merk maar knipoogsgewijs iets te maken met de boot in kwestie. De ontwerper is Etienne Salomé die een nieuw merk heeft opgericht: Salomé Yachts. Maar de herkomst van Salomé is belangrijker: hij is ontwerper geweest bij burgerlijke merken als Renault, Mazda, Kia en Bugatti. Wacht, die laatste is niet zo burgerlijk. Maar wel een mooie positie om binnen te varen.

Het eerste wapenfeit, hier te zien, heet Atlantic. Natuurlijk een naam met een scheepsthema, maar natuurlijk ook met een Bugatti-randje. Men associeert die naam gauw met Bugatti, want één van de, dan niet de, meest legendarische Bugatti ooit: de 57SC Atlantic. Geïnspireerd door deze klassieker ging Salomé te werk. Het resultaat is dit schip.

Het gaat om een 12 meter lang jacht met een prijskaartje van 1,6 miljoen euro. Aandrijving wordt gedaan door Volvo: hun botendivisie levert een dubbele Penta-motor voor het project. Je kunt de boot zelf nog naar wens aanpassen op het gebied van materialen, kleuren en uitrusting. De topsnelheid van de boot is 55 tot 60 knopen: ongeveer 100 tot 110 km/u.

Tof? Dan moet je nog even wachten tot 2020, wanneer de eerste Atlantics geleverd worden. Overigens is Salomé ook de tekenaar van deze Chiron-boot, die door een ander bedrijf ter wereld werd gebracht.