Kreknodde, alweer een groot Nederlands race succes!

We gaan wel bizar lekker in die autosport tegenwoordig.

Het is een beetje een aparte tegenstelling: terwijl het petrolheads in Nederland steeds moeilijker gemaakt wordt om hun geloof te beleiden, verkeren we in een ongekende purple patch waar het gaat om autosport-successen. Natuurlijk waren er in het verleden ook wel Nederlanders die wat gepresteerd hebben in de autosport-wereld. Van Lennep en Lammers wonnen Le Mans, Luyendyk won de Indy 500, Tom Coronel behaalde de titel in de Formule Nippon en Jos Verstappen stond op een F1-podium. Maar het was toch ook vaak het verhaal van net niet, zeker op het allerhoogste niveau. In de kartsport was Nederland altijd al groot, maar als het aankwam op doorstomen naar de top schortte het toch vaak aan ofwel dat laatste beetje talent ofwel die dikke sloot geld.

Tegenwoordig is dat allemaal anders. Max Verstappen is een van de grote meneren in de F1, Robin Frijns wint races in de Formule E en Nyck de Vries heeft de F2 titel te pakken. Na dit weekend kunnen we daar weer een mooi wapenfeit aan toevoegen, want Richard Verschoor heeft in de gok-heilstaat Macau de prestigieuze Formule 3 Grand Prix gewonnen!

Richard startte in zijn bolide van MP Motorsport vanaf de vierde startpositie, achter Red Bull protegé Juri Vips (P1), kersvers F3 kampioen Robert Shwartzman (P2) en Christian Lundgaard. Sowieso een mooie uitgangspositie voor de rookie, maar ja, probeer ‘m dan ook nog maar eens te winnen in vijftien rondjes door de krappe straten op het circa zes kilometer lange circuit. Dat is geen sinecure.

Toch lukte het de voormalig Red Bull-protegé. Richards start was niet eens echt super, maar dankzij een dubbele slipstream op het lange rechte stuk richting de eerste echte knik pakte de geboren Beschoppenaar toch meteen twee posities en sloot hij aan achter raceleider Juri Vips. Saillant detail: de van pole vertrokken Est Vips maakt tegenwoordig wél deel uit van het Red Bull junior programma, wat voor Richard wellicht als extra motivatie diende om hem eens even de oren te wassen.

Toch leek het er aanvankelijk niet op dat Verschoor echt een vuist kon maken. Vips pakte een klein gaatje en Richard moest toch ook in zijn spiegels kijken om zijn achtervolgers van zich af te houden. Een Safetycar situatie veroorzaakt door een crash van Ferdinand Habsburg -die enkele jaren geleden de race leek te winnen totdat het misging in de laatste bocht- bracht echter het kansje wat Verschoor nodig had.

Toen het veld weer losgelaten werd kroop de Nederlander in de staart van Vips, om er via de slipstream vervolgens buitenom voorbij te suizen op het rechte stuk. Vanaf dat moment controleerde Richard professioneel de race, door elke ronde de binnenkant te verdedigen op deze geijkte inhaalplek. Vips kon zo niet binnendoor en slaagde er ook niet in buitenom in te halen, hoewel hij dat nog een keer probeerde. Later wijtte een ietwat zure Vips het aan een niet werkende DRS.

De winst in de prestigieuze race is tot nu toe het absolute hoogtepunt uit de carrière van Verschoor, die na het verlies van zijn Red Bull sponsoring twee jaar in het middenveld ‘verdronken is’ in de GP3/F3. Die klasse wordt nou eenmaal al jarenlang gedomineerd door slechts enkele teams en MP Motorsport is er daar helaas niet eentje van. Het wordt dan wel erg lastig om je talent te laten zien. De straten van Macau zijn wat dat betreft een soort equalizer, die Richard nu maximaal benut heeft om zijn talent weer eens te tonen.

De volgende stap zou idealiter de F2 zijn. Verschoor wilde die stap eigenlijk afgelopen seizoen al maken met zijn team MP Motorsport, dat ook in de F2 actief is. Gebrek aan budget hield deze move van de inmiddels bijna 19-jarige echter tegen. Misschien dat dit klinkende resultaat wat sponsors wakker schudt om het voor volgend jaar wel voor elkaar te boksen. Dan hebben we toch weer een extra reden om na de F1 kwalificaties op zaterdag even te blijven hangen om de F2 races te bekijken.