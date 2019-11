Polestar 2-configurator: wordt het Tesla-probleem opgelost?

Is de keuze reuze?

De strategie van Tesla wat betreft personalisatie heeft een voordeel en een nadeel. Bestelgemak en gebrek aan keuzestress is het voordeel. Het nadeel is dat er daardoor weinig opties zijn. Wel op het gebied van uitrusting, maar niet op het gebied van personalisatie. Weinig kleur- en velgkeuze en weinig losse overige opties. En nog een laatste nadeel is dat je wellicht bijbetaalt voor opties die je helemaal niet ziet zitten. Het voordeel is juist dat je veel uitrusting scoort voor een gunstige prijs.

Polestar speelt met de ‘2’ vol in op Tesla. Dat zal je de Zwinezen nooit horen zeggen, maar het is niet toevallig dat een auto met vergelijkbare specs voor een vergelijkbare prijs in de markt gezet wordt. Maar omdat toch aankleding vaak als nadeel wordt gezien van de Model 3, is het zaak dat Polestar hier inspeelt. Meer personalisatie. Lukt dat?

Gelukkig is er nu een configurator en kunnen we het even checken. Het antwoord is heel simpel: nee. Ook bij Polestar wordt de nadruk gelegd op volledige configuratie en daarmee een beperkt aantal opties. Je hebt drie velgopties, zes niet bijster inspirerende kleuren (met spannende namen als ‘Moon’, ‘Thunder’ en ‘Magnesium’) en nog de keuze uit het Performance-pakket.

Op dit gebied dus niet de elektrische revolutie die we hadden gewild. Je kunt de Polestar al een tijdje, dus nu met een configuratie incluis, reserveren. Met een aanbetaling van 1.000 euro heb je dan vroeg in 2020 een Polestar 2 tot je beschikking.