Productieslot Bugatti Centodieci voor woekerprijs te koop - Autoblog.nl

Mocht je nog extreem veel geld hebben en zin in een Bugatti Centodieci productieslot, dit is je kans!

Het is natuurlijk geweldig voor een fabrikant als hun producten voor hoge prijzen verhandeld worden. Dat zorgt ervoor dat er altijd mensen klaar staan om nieuwe auto’s te kopen. Natuurlijk, veel Ferrari- en Porsche-eigenaren zijn ook daadwerkelijk petrolheads. Maar ook als je in de spreekwoordelijke slappe was zit, is het wel zo prettig om te weten dat de dure supercar die je wil gaan kopen, ook een verstandige investering is.

Daarom zijn al die Limited Edition-Ferrari’s bijna altijd al verkocht, nog voordat de productie aanvangt. Als de auto niet naar wens is, kun je er altijd een tonnetje op verdienen. Dan kunnen Berend-Lodewijk en Lotte-Fleur ook weer een jaartje extra Luzac doen, in plaats van de Sherry-voorraad van mama opdrinken.

Bugatti Centodieci productieslot

Dat het goede business kan zijn, bewijst deze productieslot van de Bugatti Centodieci. We konden de auto verwelkomen in 2019. Nog voordat de auto bekend was, was deze al uitverkocht. Iedereen stond kennelijk te wapperen met chequeboekjes. Opmerkelijk, want de Centodieci kost 8.000.000 euro, vóór belastingen. Mocht je achter net gevist hebben (bot vangen), dan is nú je kans!

Er staat namelijk een productieplaats te koop. De exacte prijs van de Bugatti Centodieci productieslot wordt niet genoemd. De verkopende partij geeft echter wel een indicatie: voor minder dan 10.500.000 euro gaat ‘ie niet weg. Natuurlijk zit er een beetje inflatie bij, maar vooral heel erg veel winst.

Zelf samenstellen

We zeggen overigens bewust dat het gaat om een Bugatti Centodieci productieslot en niet zozeer om een Centodieci. Dit betekent dat de auto nog gebouwd moet worden. Je kunt ‘m dus helemaal naar wens gaan samenstellen en specificeren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Bugatti een hele hoop dure opties waar je nog uit kunt kiezen.

Wat krijg je verder? Een heel erg zeldzame Bugatti-hypercar. De basis is weliswaar een Chiron, maar de Centodieci heeft een compleet afwijkende carrosserie die moet denken aan de EB110. Centodieci betekent dan ook honderdtien. De EB110 kreeg die naam omdat het bij introductie 110 jaar geleden was dat Ettore Bugatti geboren was.

Op de La Voiture Noire na is de Centodieci de meest zeldzame Chiron-derivaat. Ook is de Centodieci nóg sneller. De motor is in dit geval (net als bij de Super Sport-modellen) goed voor 1.600 pk, in plaats van 1.500 stuks.