Koop een gepantserde Mercedes met V12 bij Domeinen!

En het is géén S-Klasse.

C63 AMG’s op Domeinen kennen we inmiddels wel, maar deze keer hebben we een ander soort Mercedes gevonden. Het is geen AMG, maar alsnog is het een heel bijzonder exemplaar. Alleen al vanwege de dikke V12 die er onder de kap ligt.

Het betreft een Mercedes CL 600 van de eerste generatie (de C140). Deze generatie begon zijn leven als 600 SEC, werd vervolgens omgedoopt tot S 600 Coupé en daarna weer tot CL 600. In alle gevallen hebben we te maken met een behoorlijk zeldzame auto.

In de jaren ’90 was het weliswaar nog niet zo gek qua bpm, maar ook toen was dit al een peperdure auto. Met een Nederlandse vanafprijs van omgerekend €180.000 was een CL 600 de duurste Mercedes die je destijds kon krijgen.

Voor dat geld kreeg je een 6,0 liter V12, die goed is voor 408 pk en 570 Nm aan koppel. Dit blok kwam later ook in de Zonda terecht, en met de juiste uitlaat kun je zo’n CL 600 ook echt laten klinken als een Pagani.

Met een 0-100-sprint in 6,1 seconden is zo’n CL 600 nog aardig vlot, maar dit exemplaar is potentieel wat minder snel. Domeinen meldt namelijk dat deze auto “waarschijnlijk gepantserd” is. Dat zien we niet vaak op een coupé… We zijn nu ook heel benieuwd wie er in deze auto rondreed.

Deze auto stamt nog uit het tijdperk dat je bleef zitte met een witte, want laten we wel zijn: wit is NIET de kleur die je moet hebben op een C140. De foute Lorinser-velgen maken het niet beter. De staat van de auto is overigens nog verrassend netjes, voor zover we dat kunnen zien op de foto’s. Het interieur en de motorruimte zijn gewoon spic en span.

Het zou dus best kunnen dat de kilometerstand van 85.772 kilometer gewoon klopt. Dat is echter niet te verifiëren, want de auto staat op Duits kenteken. Een ding is in ieder geval zeker: dit is een bijzondere auto. Een bod uitbrengen kan op Domeinen!