Rimac: “VAG wilde Bugatti Tourbillon volledig elektrisch maken”

Raar maar waar, dat uitgerekend Rimac de kogel door de kerk heeft gekregen om de Bugatti Tourbillon hybride en niet elektrisch te maken.

Gisteravond laat was het zo ver: Bugatti volgt de Chiron op met de Tourbillon. Niet alleen betekent dit dat het hoofdstuk Chiron, wat al duurt sinds 2015, afgesloten wordt, ook dat het Bugatti-recept rijp is voor de toekomst. Een nog radicalere verandering is dat Bugatti niet meer het geesteskindje van VAG, maar een joint venture tussen Rimac en Porsche is. En dus heeft de CEO van die eerste, Mate Rimac, meer in de melk te brokkelen wat betreft Bugatti.

Volledig elektrisch

En zijn keuze is gevallen op een door Cosworth ontwikkelde 8.3 liter V16 motor én elektrische motoren om tot een 1.800 pk sterke hybride te komen. Maar wel eentje die de liefhebber blij maakt met natuurlijke beademing en een 9.000 toeren per minuut hoge redline. Maar, is Rimac niet de baas van een merk dat met een volledig elektrische supercar furore maakt?

Nevera-rebadge

Het kon zo makkelijk zijn. Je pakt een kolderverhaal over een nieuw elektrisch tijdperk, pakt wat je qua uiterlijk had bedacht voor de Tourbillon en plakt er een Nevera-chassis onder. Rimac vertelt in een YouTube-serie over de Tourbillon hoe logisch dat klinkt. Het is de makkelijke optie, maar niet de optie die Rimac voor ogen had. De CEO had al vanaf het begin bedacht dat een ICE-motor het speerpunt moet zijn voor Bugatti, ook om het merk uniek te maken ten opzichte van Rimac zelf.

Bij een meeting met toenmalige CEO Herbert Diess kwam het eerste idee voor de hybride-setup van de Tourbillon ter sprake. Diess was zeer positief, maar andere hoge piefen van Volkswagen niet. Die zeiden dat elektrisch de logische volgende stap is en dat Rimac ‘niet genoeg ervaring’ zou hebben om hybride te laten werken.

Gelukkig maar dat Mate een doorzetter is, want het is dus gelukt om de Bugatti Tourbillon een combinatie te maken van enorme elektro-power en een epische verbrandingsmotor. En de balans tussen Rimac en Bugatti klopt zo precies.